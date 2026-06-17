Ο Μπόμπος είναι το πιο γλυκό κουταβάκι του κόσμου- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
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Ο Μπόμπος είναι το πιο γλυκό κουταβάκι του κόσμου- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι

Πανέμορφος, παιχνιδιάρης και πολύ φιλικός, ο κούταβος Μπόμπος περιμένει μια μόνιμη αγκαλιά.

Ο Μπόμπος είναι το πιο γλυκό κουταβάκι του κόσμου- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
Πανέμορφος, παιχνιδιάρης και πολύ φιλικός, ο κούταβος Μπόμπος περιμένει μια μόνιμη αγκαλιά.

Ο Μπόμπος είναι ένα κουταβάκι που ξεκίνησε άσχημα τη ζωή του καθώς βρισκόταν στα χέρια κάποιων που τον κακοποιούσαν. Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός καθώς οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος τον διέσωσαν και τον ανέλαβαν.

Η χαρά του και η ευγνωμοσύνη που σώθηκε φάνηκαν αμέσως.
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