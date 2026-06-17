Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε αγκαλιά τον μικρόσωμο σκύλο μας
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Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε αγκαλιά τον μικρόσωμο σκύλο μας

Τι μπορεί να συμβεί στον μικρόσωμο σκύλο μας αν τον παίρνουμε αγκαλιά, αντί να τον αφήνουμε να περπατήσει.

Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε αγκαλιά τον μικρόσωμο σκύλο μας
Όποιος έβλεπε τη σειρά "Οι Μεν και οι Δεν", θα θυμάται σίγουρα την σκυλίτσα Τερέζ, που ήταν συνεχώς στην αγκαλιά της ηθοποιού μαμάς της.

Όσοι δεν γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάμε, θα έχετε σίγουρα δει έναν μικρόσωμο σκύλο στην αγκαλιά του κηδεμόνα του, είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι. Στη σειρά "Big Bang Theory", ο Ραζ, ένας ήρωας της σειράς, έβαζε το σκυλάκι του μέσα σε ένα καρότσι μωρού για να το πάει βόλτα. Είναι λοιπόν, όπως βλέπουμε, κάτι που αρκετοί κηδεμόνες προτιμούν να κάνουν με τους τετράποδους φίλους τους που ζυγίζουν μέχρι 8-10 κιλά.

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