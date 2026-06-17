Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε αγκαλιά τον μικρόσωμο σκύλο μας

Τι μπορεί να συμβεί στον μικρόσωμο σκύλο μας αν τον παίρνουμε αγκαλιά, αντί να τον αφήνουμε να περπατήσει.