«Έπεσε» το Χ - Αναφορές για προβλήματα στο πρώην Twitter
Σε πολλούς χρήστες της πλατφόρμας του Έλον Μασκ σε παγκόσμια κλίμακα δεν εμφανιζόταν η ροή των αναρτήσεων
Προβλήματα στην πρόσβαση υπηρεσιών του Χ (πρώην Twitter) αντιμετώπισαν πολλοί χρήστες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το downdetector. Σε πολλούς χρήστες της πλατφόρμας του Έλον Μασκ σε παγκόσμια κλίμακα δεν εμφανιζόταν η ροή των αναρτήσεων. Ωστόσο μετά από περίπου 30 λεπτά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.
Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, με μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» . (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση)
Οι αναφορές για τα προβλήματα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα και συνεχίστηκαν και σήμερα. Η πλειονότητα των χρηστών αναφέρει δυσκολίες στην είσοδο, την προβολή περιεχομένου και την αλληλεπίδραση με αναρτήσεις. Η ακριβής αιτία της διακοπής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την εταιρεία.
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του Downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.
