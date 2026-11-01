Η Binance έβαλε το χέρι στην τσέπη και κάλυψε το 95% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, ανοίγουν ξανά οι αναλήψεις

Με δικά της κεφάλαια αντικατέστησε σχεδόν το σύνολο των 6,3 δισ. δολαρίων που εκλάπησαν στη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία - Το FBI αποδίδει την επίθεση σε χάκερ της Βόρειας Κορέας