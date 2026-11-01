Binance: Η Βόρεια Κορέα πίσω από την κλοπή-ρεκόρ των 6,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το FBI

Η ομάδα χάκερ TraderTraitor κατηγορείται για την κυβερνοεπίθεση - Η Binance έχει αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων κεφαλαίων





Η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (29/10) και είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση κρυπτονομισμάτων από τα ψηφιακά πορτοφόλια της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.







Το FBI «δείχνει» τους Βορειοκορεάτες χάκερ της TraderTraitor Σε ανακοίνωσή του, το FBI απέδωσε επισήμως την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στην ομάδα TraderTraitor, την οποία χαρακτηρίζει ως ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.



Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα μέλη της ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες μεταφοράς και μετατροπής των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να δυσκολέψουν τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.







Το FBI προειδοποίησε ότι αναμένονται και άλλες ανάλογες κινήσεις, καθώς οι δράστες επιχειρούν να μεταφέρουν τα χρήματα μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες και υπηρεσίες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.



Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) και η υπηρεσία ποινικών ερευνών της αμερικανικής φορολογικής αρχής (IRS Criminal Investigation).



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Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων Η προκαταρκτική έρευνα της Binance έδειξε ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από έναν φορητό υπολογιστή εργαζομένου της εταιρείας, ο οποίος είχε προηγουμένως παραβιαστεί από τους χάκερ.



Σύμφωνα με την εταιρεία, ο υπολογιστής ανήκε σε μηχανικό της πλατφόρμας και η παραβίασή του πιθανότατα επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα.



Οι επιτιθέμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορούσε να διαγράφει ίχνη της δραστηριότητάς τους, δυσκολεύοντας την έρευνα για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.



Στη Βόρεια Κορέα αποδίδει το FBI τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, μετά την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Binance , από το οποίο αφαιρέθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο (31/10) ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα χάκερ TraderTraitor , η οποία συνδέεται με το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ, ενώ η Binance διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων κεφαλαίων και ότι οι πελάτες της δεν θα υποστούν οικονομικές απώλειες.Η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (29/10) και είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση κρυπτονομισμάτων από τα ψηφιακά πορτοφόλια της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εταιρειών ανάλυσης συναλλαγών blockchain, η συνολική αξία των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε περίπου 6,36 δισεκατομμύρια δολάρια, με την επίθεση να επηρεάζει δέκα διαφορετικά δίκτυα blockchain.Σε ανακοίνωσή του, το FBI απέδωσε επισήμως την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στην ομάδα TraderTraitor, την οποία χαρακτηρίζει ως ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα μέλη της ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες μεταφοράς και μετατροπής των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να δυσκολέψουν τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χάκερ μετέτρεπαν μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων σε Ethereum (ETH), ένα από τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα παγκοσμίως.Το FBI προειδοποίησε ότι αναμένονται και άλλες ανάλογες κινήσεις, καθώς οι δράστες επιχειρούν να μεταφέρουν τα χρήματα μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες και υπηρεσίες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) και η υπηρεσία ποινικών ερευνών της αμερικανικής φορολογικής αρχής (IRS Criminal Investigation).Οι αμερικανικές υπηρεσίες κάλεσαν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, εταιρείες ανάλυσης blockchain και παρόχους ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να εντοπίζουν και να μπλοκάρουν συναλλαγές που σχετίζονται με τα ψηφιακά πορτοφόλια των δραστών.Η προκαταρκτική έρευνα της Binance έδειξε ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από έναν φορητό υπολογιστή εργαζομένου της εταιρείας, ο οποίος είχε προηγουμένως παραβιαστεί από τους χάκερ.Σύμφωνα με την εταιρεία, ο υπολογιστής ανήκε σε μηχανικό της πλατφόρμας και η παραβίασή του πιθανότατα επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα.Οι επιτιθέμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορούσε να διαγράφει ίχνη της δραστηριότητάς τους, δυσκολεύοντας την έρευνα για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «σύνθετη επίθεση», επισημαίνοντας ότι η έρευνα αποκάλυψε περισσότερα σημεία παραβίασης από εκείνα που είχαν αρχικά εντοπιστεί.



Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, οι δράστες είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν την επίθεση τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την εκδήλωσή της.



Η ίδια εταιρεία εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των κρυπτονομισμάτων αφαιρέθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, μέσω συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα διαφορετικά δίκτυα blockchain.



Η TRM Labs και η Chainalysis είχαν αποδώσει την επίθεση με υψηλό βαθμό βεβαιότητας στην TraderTraitor, προτού ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση του FBI.



Binance: Αναπληρώθηκε το 90% των κλεμμένων κεφαλαίων Την ίδια ώρα, η Binance ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αναπληρώσει το 90% των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν, χρησιμοποιώντας δικά της διαθέσιμα κεφάλαια για την αγορά αντίστοιχων κρυπτονομισμάτων.



Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) με χαμηλότερη ρευστότητα, τα οποία είναι δυσκολότερο να αγοραστούν γρήγορα στις απαιτούμενες ποσότητες.



Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις αγορές έως ότου αναπληρωθεί το σύνολο των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.



«Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και δεσμευόμαστε να καλύψουμε το υπόλοιπο 10%. Οι χρήστες μας δεν θα επωμιστούν τις οικονομικές συνέπειες αυτού του περιστατικού», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Τενγκ.



Για την κάλυψη των απωλειών, η Binance έχει δεσμεύσει περίπου 6,34 δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας εταιρικά διαθέσιμα, μέρος του ταμείου προστασίας χρηστών Secure Asset Fund for Users (SAFU) και κεφάλαια από το Futures Insurance Fund.



Το SAFU αποτελεί αποθεματικό ασφαλείας που έχει δημιουργήσει η Binance για την προστασία των πελατών της σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών, όπως κυβερνοεπιθέσεις.



Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από το Futures Insurance Fund δεν επηρεάζουν τα ελάχιστα αποθεματικά που απαιτούνται βάσει του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.



Οι προσπάθειες ανάκτησης και η αποκατάσταση των αναλήψεων Παράλληλα με την αναπλήρωση των κεφαλαίων, η Binance συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και εταιρείες ανάλυσης blockchain για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.



Σύμφωνα με προηγούμενες ενημερώσεις, είχαν ήδη εντοπιστεί και παγώσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εμποδιστεί η μεταφορά τους από τους δράστες.



Η εταιρεία είχε αναστείλει προσωρινά τις αναλήψεις μετά την κυβερνοεπίθεση, προκειμένου να προστατεύσει τα συστήματά της και να ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.



Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωσή της, η επαναλειτουργία των υπηρεσιών ανάληψης προγραμματίζεται για σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ακριβής ώρα αποκατάστασης.



Η Binance ανακοίνωσε επίσης ότι ολοκλήρωσε νέα καταγραφή των αποθεματικών της στις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του μηχανισμού Proof of Reserves, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να επαληθεύουν ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν στην πλατφόρμα καλύπτονται από αντίστοιχα αποθεματικά.



Σύμφωνα με την εταιρεία, δέκα βασικά κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων τα Bitcoin, Ethereum, USDT και BNB, καλύπτονται ήδη πλήρως από αποθεματικά.



Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης αναμένεται στις 3 Νοεμβρίου.



Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία Η επίθεση στο Binance χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας κατά πολύ προηγούμενα περιστατικά στον κλάδο.



Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο βορειοκορεατικών ομάδων χάκερ στις διεθνείς κυβερνοεπιθέσεις με στόχο χρηματοοικονομικές πλατφόρμες.



Η ομάδα TraderTraitor έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με μεγάλες κλοπές κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων και η κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Bybit, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.



Οι αμερικανικές αρχές έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τη Βόρεια Κορέα ότι αξιοποιεί τα έσοδα από τέτοιες επιθέσεις για τη χρηματοδότηση κρατικών δραστηριοτήτων και των εξοπλιστικών της προγραμμάτων.



Η Πιονγκγιάνγκ έχει στο παρελθόν απορρίψει ανάλογες κατηγορίες για εμπλοκή της σε κυβερνοεπιθέσεις.



Η έρευνα για τη νέα επίθεση συνεχίζεται, με τις αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των κλεμμένων κεφαλαίων και στην αποτροπή περαιτέρω μεταφορών τους μέσω του διεθνούς οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων.