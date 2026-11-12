Υπνική παράλυση: Γιατί βλέπουμε τέρατα και δαιμονικές φιγούρες, η εξήγηση ειδικού του Χάρβαρντ

Ένας στους πέντε ανθρώπους έχει βιώσει υπνική παράλυση – Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί την αίσθηση ότι μια απειλητική παρουσία βρίσκεται στο δωμάτιο, γιατί τα πλάσματα μοιάζουν αληθινά και τι ρόλο παίζει ο φόβος