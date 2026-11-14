Ογδόντα χρόνια στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης: Η ιστορία του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης που ξεκίνησε «από φτωχούς για φτωχούς»

Οι ημερομηνίες – σταθμοί στην ιστορία του ΟΦΘ

Το 1946 ο Όμιλος εγκαταστάθηκε στον πρώην θαλάσσιο χώρο, πριν τη δημιουργία της Νέας Παραλίας, στη συμβολή των οδών Πέτρου Συνδίκα και της σημερινής λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ανέπτυξε τα τμήματα κωπηλασίας και ιστιοπλοίας, ενώ λίγο πριν το 1950 το Δ.Σ. του ΟΦΘ μετέφερε τις εγκαταστάσεις του στη βόρεια πλευρά του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, όπου παραμένει έως σήμερα.Το 1975, με την κατασκευή του πρώτου Εθνικού κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, προστέθηκε το τμήμα κολύμβησης, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη των τμημάτων υδατοσφαίρισης και καταδύσεων.Από το 1995 προσφέρει τόσο τον χώρο, όσο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του μαθήματος επιλογής της κωπηλασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν και το δίπλωμα προπονητή κωπηλασίας Α’ κατηγορίας.Επιπλέον, το 2005 δημιούργησε το τμήμα κωπηλασίας ΑμεΑ, οι αθλητές του οποίου έχουν τιμηθεί με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, ενώ το 2014 σε συνεργασία με τον αθλητή του και επί σειρά ετών παγκόσμιο πρωταθλητή, Νίκο Γκουντούλα, ίδρυσε το πρώτο αυτούσιο τμήμα παράκτιας κωπηλασίας – Coastal Rowing Club στη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες να χαρούν την ομορφιά της θάλασσας κάνοντας κωπηλασία.