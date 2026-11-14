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Ογδόντα χρόνια στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης: Η ιστορία του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης που ξεκίνησε «από φτωχούς για φτωχούς»
Ογδόντα χρόνια στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης: Η ιστορία του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης που ξεκίνησε «από φτωχούς για φτωχούς»
Από την ίδρυσή του το 1946 μέχρι σήμερα, ο ιστορικός σύλλογος έχει αναδείξει αθλητές και έχει καταγράψει σημαντικές διακρίσεις στην κωπηλασία, την ιστιοπλοΐα, την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση – Η φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζει και οι σημαντικότεροι σταθμοί της διαδρομής του
Όλα ξεκίνησαν από τη θάλασσα. Από την αγάπη για το νερό και την επιθυμία μιας παρέας ανθρώπων να δημιουργήσει τον δικό της αθλητικό σύλλογο. Έτσι, το 1946 γεννήθηκε ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης (ΟΦΘ) στη Θεσσαλονίκη, ένας σύλλογος που με το πέρασμα των χρόνων μεγάλωσε, κατάκτησε διακρίσεις και ανέδειξε αθλητές, χωρίς να χάσει την ιδιαίτερη φιλοσοφία του. Ογδόντα χρόνια μετά, συνεχίζει να έχει τη θάλασσα στο επίκεντρο της δράσης του και σήμερα γιορτάζει μια μακρά διαδρομή στο ναυταθλητισμό της πόλης.
«Ο ΟΦΘ δημιουργήθηκε «από φτωχούς για φτωχούς», όπως λέει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ομίλου, Λεωνίδας Αθανασιάδης. Πλέον, ο σύλλογος παραμένει ζωντανός, με τέσσερα αθλητικά τμήματα, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση και υδατοσφαίριση, εκατοντάδες αθλητές και μια φιλοσοφία που επιμένει να αντιμετωπίζει τον αθλητισμό, πρωτίστως, ως ανθρώπινη υπόθεση.
Από το 1946 και όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΦΘ έχει διαγράψει μια μακρά παρουσία στο ναυταθλητισμό της Θεσσαλονίκης. «Μας αρέσει η θάλασσα, αγαπάμε τη θάλασσα και ό,τι έχει σχέση με το νερό», υπογραμμίζει ο κ. Αθανασιάδης, ο οποίος γνώρισε τον σύλλογο αρχικά ως αθλητής της κολύμβησης και στη συνέχεια του πόλο. Μια διαδρομή που, όπως φαίνεται, τον έφερε σχεδόν φυσικά στη σημερινή θέση, στην προεδρία του Ομίλου.
«Δεν είμαστε ένας αστέρας, δεν είμαστε ένας κομήτης. Σε όλα τα αθλήματα έχουμε ανελλιπή παρουσία από το έτος ίδρυσής μας», σημειώνει ο κ. Αθανασιάδης. Ερωτηθείς για το στοιχείο που ξεχωρίζει τον σύλλογο, απαντά με δύο λέξεις: «Ήμασταν ιδιαίτεροι». Όπως εξηγεί, η ιδιαιτερότητα του ΟΦΘ είναι ότι δεν ακολουθεί απαραίτητα τις τάσεις της εποχής, ούτε προσαρμόζεται στις επιταγές του αθλητικού ανταγωνισμού.
«Είναι ένας σύλλογος που νοιάζεται για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Τα παιδιά δεν είναι αναλώσιμα στο κυνήγι της διάκρισης», τονίζει και διευκρινίζει πως «μια επιτυχία είναι πάντα κάτι που μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις για αυτήν. Τις σπουδές και τη μόρφωση των παιδιών δεν τις θυσιάζουμε, ούτε την αξιοπρέπειά μας».
Η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου το 2016. Επτά άνθρωποι, όλοι με προηγούμενη αθλητική διαδρομή στην κωπηλασία, την ιστιοπλοΐα, την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, ένωσαν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο την ανανέωση του Ομίλου. Το πρώτο μεγάλο άνοιγμα του ΟΦΘ προς την κοινωνία έγινε με τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυσή του, ενώ φέτος η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται για το κλείσιμο μιας ακόμη δεκαετίας.
Η γιορτή θα περιλαμβάνει κεράσματα και επετειακά μπλουζάκια, αλλά κυρίως την ευκαιρία για μια συνάντηση ανάμεσα σε παλιούς και νέους φίλους του ΟΦΘ. «Θέλαμε να δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πόσο ανοιχτοί είμαστε στον κόσμο και ιδιαίτερα στην πόλη», αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος κ. Αθανασιάδης, προσκαλώντας τους Θεσσαλονικείς σε μια γιορτή γνωριμίας και αναμνήσεων.
«Ο ΟΦΘ δημιουργήθηκε «από φτωχούς για φτωχούς», όπως λέει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ομίλου, Λεωνίδας Αθανασιάδης. Πλέον, ο σύλλογος παραμένει ζωντανός, με τέσσερα αθλητικά τμήματα, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση και υδατοσφαίριση, εκατοντάδες αθλητές και μια φιλοσοφία που επιμένει να αντιμετωπίζει τον αθλητισμό, πρωτίστως, ως ανθρώπινη υπόθεση.
Από το 1946 και όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΦΘ έχει διαγράψει μια μακρά παρουσία στο ναυταθλητισμό της Θεσσαλονίκης. «Μας αρέσει η θάλασσα, αγαπάμε τη θάλασσα και ό,τι έχει σχέση με το νερό», υπογραμμίζει ο κ. Αθανασιάδης, ο οποίος γνώρισε τον σύλλογο αρχικά ως αθλητής της κολύμβησης και στη συνέχεια του πόλο. Μια διαδρομή που, όπως φαίνεται, τον έφερε σχεδόν φυσικά στη σημερινή θέση, στην προεδρία του Ομίλου.
«Δεν είμαστε ένας αστέρας, δεν είμαστε ένας κομήτης. Σε όλα τα αθλήματα έχουμε ανελλιπή παρουσία από το έτος ίδρυσής μας», σημειώνει ο κ. Αθανασιάδης. Ερωτηθείς για το στοιχείο που ξεχωρίζει τον σύλλογο, απαντά με δύο λέξεις: «Ήμασταν ιδιαίτεροι». Όπως εξηγεί, η ιδιαιτερότητα του ΟΦΘ είναι ότι δεν ακολουθεί απαραίτητα τις τάσεις της εποχής, ούτε προσαρμόζεται στις επιταγές του αθλητικού ανταγωνισμού.
«Είναι ένας σύλλογος που νοιάζεται για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Τα παιδιά δεν είναι αναλώσιμα στο κυνήγι της διάκρισης», τονίζει και διευκρινίζει πως «μια επιτυχία είναι πάντα κάτι που μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις για αυτήν. Τις σπουδές και τη μόρφωση των παιδιών δεν τις θυσιάζουμε, ούτε την αξιοπρέπειά μας».
Η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου το 2016. Επτά άνθρωποι, όλοι με προηγούμενη αθλητική διαδρομή στην κωπηλασία, την ιστιοπλοΐα, την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, ένωσαν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο την ανανέωση του Ομίλου. Το πρώτο μεγάλο άνοιγμα του ΟΦΘ προς την κοινωνία έγινε με τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυσή του, ενώ φέτος η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται για το κλείσιμο μιας ακόμη δεκαετίας.
Σβήνει 80 κεράκια με «Open Day» για ολόκληρη την πόληΟ εορτασμός των 80 χρόνων θα γίνει αύριο, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, με τη μορφή «Open Day». Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο, να γνωρίσουν από κοντά τα αθλήματα της κωπηλασίας και της ιστιοπλοΐας, να συναντήσουν αθλητές και ανθρώπους του Ομίλου και να θυμηθούν στιγμές από την ιστορία του. Η κολύμβηση και η υδατοσφαίριση θα εκπροσωπηθούν μέσα από τους αθλητές τους, καθώς πρόκειται για αθλήματα που πραγματοποιούνται στις πισίνες.
Η γιορτή θα περιλαμβάνει κεράσματα και επετειακά μπλουζάκια, αλλά κυρίως την ευκαιρία για μια συνάντηση ανάμεσα σε παλιούς και νέους φίλους του ΟΦΘ. «Θέλαμε να δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πόσο ανοιχτοί είμαστε στον κόσμο και ιδιαίτερα στην πόλη», αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος κ. Αθανασιάδης, προσκαλώντας τους Θεσσαλονικείς σε μια γιορτή γνωριμίας και αναμνήσεων.
Οι ημερομηνίες – σταθμοί στην ιστορία του ΟΦΘΤο 1946 ο Όμιλος εγκαταστάθηκε στον πρώην θαλάσσιο χώρο, πριν τη δημιουργία της Νέας Παραλίας, στη συμβολή των οδών Πέτρου Συνδίκα και της σημερινής λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ανέπτυξε τα τμήματα κωπηλασίας και ιστιοπλοίας, ενώ λίγο πριν το 1950 το Δ.Σ. του ΟΦΘ μετέφερε τις εγκαταστάσεις του στη βόρεια πλευρά του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, όπου παραμένει έως σήμερα.
Το 1975, με την κατασκευή του πρώτου Εθνικού κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, προστέθηκε το τμήμα κολύμβησης, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη των τμημάτων υδατοσφαίρισης και καταδύσεων.
Από το 1995 προσφέρει τόσο τον χώρο, όσο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του μαθήματος επιλογής της κωπηλασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν και το δίπλωμα προπονητή κωπηλασίας Α’ κατηγορίας.
Επιπλέον, το 2005 δημιούργησε το τμήμα κωπηλασίας ΑμεΑ, οι αθλητές του οποίου έχουν τιμηθεί με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, ενώ το 2014 σε συνεργασία με τον αθλητή του και επί σειρά ετών παγκόσμιο πρωταθλητή, Νίκο Γκουντούλα, ίδρυσε το πρώτο αυτούσιο τμήμα παράκτιας κωπηλασίας – Coastal Rowing Club στη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες να χαρούν την ομορφιά της θάλασσας κάνοντας κωπηλασία.
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