Λεονάρντο Μπερτουλάτσι: Ο «λογιστής» των Ερυθρών Ταξιαρχιών, η απαγωγή της Γένοβας και η απόδραση στην Αργεντινή

Ο ηλικιωμένος κύριος που προσγειώθηκε σταδιακά από τον 5ο όροφο σε ένα δρομάκι του Μπουένος Άιρες την περασμένη Τρίτη στάθηκε για ένα λεπτό ακουμπώντας στην προέκταση ενός τοίχου.Αφού πήρε μερικές ανάσες ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, πρώην μέλος στις διαβόητες «Ερυθρές Ταξιαρχίες», έφυγε με σταθερό βήμα προς άγνωστη κατεύθυνση, σπάζοντας τον κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι που του είχε επιβληθεί.Ήξερε ότι σε λίγο καιρό θα εκδιδόταν στην Ιταλία η οποία είχε ζητήσει την έκδοσή του από την Αργεντινή προκειμένου να εκτίσει την ποινή των 27 ετών στην οποία έχει καταδικασθεί ερήμην.Μόνο που το πρώην μέλος στην οργάνωση που οργάνωσε απαγωγές τραπεζιτών και βιομηχάνων, «απαλλοτριώσεις» και φυσικά το εντυπωσιακό χτύπημα που οδήγησε στην ομηρία και την εκτέλεση του Άλντο Μόρο, αποφάσισε να βγει ξανά στη παρανομία.Το έπραξε με έναν ευφάνταστο τρόπο τοποθετώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του μέσα σε μια θερμική κουβέρτα που περιείχε άφθονο ζωικό λίπος και μέχρι να το αντιληφθούν οι αρχές, είχε γίνει καπνός και πλέον αναζητείται.Στα 74 χρόνια του ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, δεν θυμίζει σε τίποτε τον ψηλό νεαρό με τα μακριά μαλλιά, το μουστάκι και το σοβαρό βλέμμα που κυκλοφορούσε στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 στην Γένοβα.Γιος στρατιωτικού γιατρού που γεννήθηκε στην επαρχία του Βένετο, μετακόμισε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 μαζί με τους γονείς του στην Γένοβα και από το γυμνάσιο ακόμη ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική.Λίγα χρόνια μετά οι θέσεις και τα πιστεύω του δεν άργησαν να τον φέρουν σε επαφή με τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες» στις οποίες εισήλθε μέσω του τομέα της Γένοβα υιοθετώντας το ψευδώνυμο «Στέφανο».

Οι 81 μέρες και η φυγή

Ο Μπερτουλάτσι ήταν είκοσι τριών ετών όταν η οργάνωση αποφάσισε να απαγάγει τον Πιέτρο Κόστα, έναν πάμπλουτο πλοιοκτήτη, η οικογένεια του οποίου δραστηριοποιείται στις κρουαζιέρες.Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 1977, ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ ο Κόστα επιστρέφει σπίτι του όταν στην περιοχή Spianata Castelletto οι τρομοκράτες ακινητοποιούν το αυτοκίνητό του και τον απαγάγουν.Εκτός από τον Μπερτουλάτσι στην στην απαγωγή συμμετέχει ο Μάριο Μορέτι και ο Ρικάρντο Ντούρα που οδηγούν τον τρομοκρατημένο Κόστα σε ένα ασφαλές σπίτι όπου αρχίζει η ομηρία του.Αρχικά θα ζητήσουν από την οικογένεια 10.000.000.000 λιρέτες αφού δεν έχουν σκοπό όπως σε άλλες περιπτώσεις να εκτελέσουν τον πλοιοκτήτη, αλλά επιθυμούν τα λεφτά του για να μπορεί να κινηθεί οικονομικά η οργάνωση.Οι μέρες και οι νύχτες του Πιέτρο Κόστα περνούν εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων των «Ερυθρών Ταξιαρχιών» με την οικογένειά του-μια από τις επιφανέστερες στη Γένοβα-και ο Μπερτουλάτσι φροντίζει να είναι καλά ο κρατούμενος.Η συμφωνία θα έρθει μετά από δυόμιση και πλέον μήνες κράτησης και όταν οι τρομοκράτες παραλαμβάνουν το 1.500.000.000 λιρέτες, ελευθερώνουν στις αρχές Απριλίου του 1977 τον πλοιοκτήτη.Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι που έχει αναλάβει τα logistics των «Ερυθρών Ταξιαρχιών» μοιράζει τα χρήματα σε διάφορους τομείς και φέρεται να είναι αυτός που με 50.000.000 λιρέτες αγοράζει ένα διαμέρισμα στην Ρώμη.Το διαμέρισμα βρίσκεται στο Νο 8 της Via Montalcini και εκεί θα κρατηθεί ο απαχθείς από τις Brigate Rosse ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Άλντο Μόρο, πριν εκτελεσθεί ξημερώματα μέσα στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.Το 1980 ο Μπερτουλάτσι που καταζητείται διαφεύγει από την Ιταλία και καταλήγει φυγάς στην Αργεντινή, όπου αρχίζει μια νέα ζωή μέχρι το 2002, όταν συνελήφθη από την αστυνομία του Μπουένος Άιρες.Στην Ιταλία είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλακή, αλλά στην Αργεντινή αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγους μήνες καθώς η συγκεκριμένη χώρα δεν επιτρέπει την έκδοση σε περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί ερήμην.Πριν από δύο χρόνια συνελήφθη ξανά και από τον Αύγουστο του 2024 ζούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της ηλικίας του, η οποία πάντως δεν τον εμπόδισε καθόλου να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή απόδραση κατεβαίνοντας με μια ζώνη πέντε ορόφους, μέχρι να βρεθεί στον δρόμο και να εξαφανιστεί.