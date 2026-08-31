Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι
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Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι

Η επέτειος του θανάτου της έρχεται σε μια περίοδο έντονων οικογενειακών συμβολισμών, με τον Χάρι ξανά στη Βρετανία και τον αδερφό της να ετοιμάζει νέες αποκαλύψεις για τη ζωή της

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι
Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον αιφνίδιο θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε τροχαίο  στο Παρίσι, σε μια επέτειο που έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του μικρότερου γιου της, πρίγκιπα Χάρι, στη Βρετανία μαζί με την οικογένειά του.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επέστρεψαν από την Καλιφόρνια, έξι χρόνια μετά την κρίση του Megxit, μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στη διάρκεια σύντομης καλοκαιρινής παραμονής τους στη Βρετανία, ο Χάρι είχε πάρει για πρώτη φορά και τα δύο παιδιά του στο σημείο όπου βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ φοιτούν πλέον σε βρετανικά σχολεία.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχει ταφεί σε ένα μικρό νησάκι στη λίμνη Round Oval, στο κτήμα Άλθορπ του Νορθάμπτονσαϊρ, την ιστορική οικογενειακή έδρα των Σπένσερ, την οποία σήμερα διαχειρίζεται ο αδελφός της, κόμης Τσαρλς Σπένσερ.

Ο Χάρι αποκάλυψε το καλοκαίρι ότι κάθε χρόνο, την ημέρα της επετείου, φτιάχνει κέικ λεμονιού, περιγράφοντας αυτή τη συνήθεια ως έναν «γλυκό» τρόπο για να τιμά τη μνήμη της μητέρας του.


Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι

Η Νταϊάνα, σκοτώθηκε στις 31 Αυγούστου 1997, σε τροχαίο στη σήραγγα Pont de l'Alma στο Παρίσι της Γαλλίας, όταν οι δύο γιοι της ήταν ακόμη παιδιά. Ο Χάρι ήταν 12 ετών και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ 15. 

Ο Ντόντι Αλ Φαγέντ, σύντροφος της και ο σοφέρ Ανρί Πολ έχασαν επίσης της ζωή τους στο δυστύχημα. Ο σωματοφύλακάς της, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, ήταν ο μόνος επιζών. Το 1999, γαλλική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πολ, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ενώ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο ίδιος έφερε την αποκλειστική ευθύνη για το δυστύχημα.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι
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Η φετινή επέτειος έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του προσωπικού βιβλίου του αδελφού της, Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν παγιωθεί με τα χρόνια γύρω από τη ζωή της Νταϊάνα. Το βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, θα περιλαμβάνει «πολλές αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν σημαντικό ενδιαφέρον».

Ο κόμης Σπένσερ είχε εκφωνήσει έναν ιδιαίτερα φορτισμένο επικήδειο στην κηδεία της αδελφής του, όταν είχε δεσμευθεί ότι η οικογένειά της θα προστάτευε τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, ώστε οι ζωές τους να μην καθοριστούν αποκλειστικά από το καθήκον και την παράδοση.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατο της αδελφής του: «Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα να πλησιάζει, έχω κατακλυστεί και πάλι από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή μου. Αυτό με έπεισε να καταγράψω, μια για πάντα, τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, αντί να βιώνω ξανά τη δυσφορία τού να διαβάζω απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που με τον καιρό έχουν γίνει αποδεκτές ως πραγματικότητα», ανέφερε.

The Day Diana Died: How the Queen Was Forced to Respond

Κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου  συγκεντρώνεται στις πύλες της πρώην κατοικίας της στο Λονδίνο, στο παλάτι του Κένσινγκτον, αφήνοντας λουλούδια και άλλα αντικείμενα στη μνήμη της.

Στον κήπο του παλατιού βρίσκεται το χάλκινο άγαλμά της το οποίο είχαν παραγγείλει από κοινού ο πρίγκιπας της Ουίλιαμ και ο Χάρι και το οποίο αποκαλύφθηκε από τα δύο αδέλφια το 2021.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι


Παρά τη ρήξη στη σχέση τους, Ουίλιαμ και Χάρι είχαν τότε εμφανιστεί μαζί, σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος ανήμερα της ημέρας κατά την οποία η μητέρα τους θα συμπλήρωνε τα 60 της χρόνια.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, ο μοναδικός επιζών και η απόσταση ανάμεσα σε Γουίλιαμ και Χάρι

Η ρήξη στη σχέση τους είχε αρχίσει πριν από τον γάμο του Χάρι, το 2018, με την Μέγκαν Μαρκλ. Η σχέση των δύο αδελφών επιδεινώθηκε περαιτέρω την περίοδο του Megxit και μετά τις κατηγορίες που διατύπωσε ο Χάρι σε βάρος του Ουίλιαμ και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, τόσο στη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ όσο και στο ντοκιμαντέρ του Netflix και στο βιβλίο του «Spare».

Ο Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία.

Το 2007, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Ουίλιαμ και Χάρι είχαν τιμήσει από κοινού τη μνήμη της, διοργανώνοντας μεγάλη συναυλία στο Γουέμπλεϊ, την ημέρα που η Νταϊάνα θα γινόταν 46 ετών, ενώ ακολούθησε συγκινητική επιμνημόσυνη τελετή στο Λονδίνο την ημέρα της επετείου του θανάτου της.

Μία ημέρα πριν από την 20ή επέτειο, το 2017, τα δύο αδέλφια είχαν επίσης εμφανιστεί μαζί, βλέποντας τα λουλούδια και τα αφιερώματα που είχαν αφήσει πολίτες έξω από το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Φέτος, ωστόσο, αναμένεται να τιμήσουν χωριστά τη μνήμη της μητέρας τους, ενώ, με τα σημερινά δεδομένα, μια κοινή εμφάνιση στην 30ή επέτειο το 2027 φαντάζει μάλλον απίθανη.

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