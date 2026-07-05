Ισραήλ: Η έκρηξη της εγκληματικότητας στην αραβική κοινότητα αφήνει πίσω της εκατοντάδες ορφανά παιδιά
Ισραήλ: Η έκρηξη της εγκληματικότητας στην αραβική κοινότητα αφήνει πίσω της εκατοντάδες ορφανά παιδιά
Πάνω από 140 νεκροί από την αρχή του 2026 - Καταγγελίες για δράση μαφιόζικων κυκλωμάτων, ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή και αδράνεια των αρχών
Τέσσερα χρόνια αφού ο πατέρας της μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου όχι μακριά από την είσοδο του σπιτιού τους, στο βόρειο Ισραήλ, η Σιρίν, δέκα ετών, συνεχίζει να θρηνεί αυτόν που την έκανε να νιώθει «ασφαλής».
Η μεγαλύτερη από τέσσερα αδέλφια είναι ανάμεσα στους δεκάδες νέους η ζωή των οποίων ανατράπηκε εξαιτίας της έκρηξης της εγκληματικότητας, που σαρώνει την αραβική μειονότητα στο Ισραήλ, αποδίδεται κυρίως σε μαφιόζικα κυκλώματα, ενώ την ευνοεί η ευκολία της πρόσβασης σε όπλα και --όπως καταγγέλλει η κοινότητα αυτή-- την απραξία της αστυνομίας.
«Όταν έμαθα ότι τον έχασα, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν σαν έχασα ένα κομμάτι μου», λέει το παιδί --δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα, αλλάχτηκε κατόπιν αιτήματός του, για την προστασία του, διευκρινίζει το Γαλλικό Πρακτορείο--, που ζει στην παραθαλάσσια κωμόπολη Τζισρ αλ Ζαρκά.
Από την αρχή του 2026, τουλάχιστον 140 ισραηλινοί πολίτες παλαιστινιακής καταγωγής έχουν βρει τον θάνατο σε διάφορα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με την οργάνωση Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, που προσπαθεί να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη.
Ο αριθμός των φόνων αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Με τον τρέχοντα ρυθμό, τα θύματα μπορεί να ξεπεράσουν τα 252 που καταγράφτηκαν το 2025 -- τον χειρότερο απολογισμό στα χρονικά.
Είναι απόγονοι του αραβικού πληθυσμού της Παλαιστίνης που παρέμεινε στην ισραηλινή επικράτεια μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948 και καταγγέλλουν συχνά πως υφίστανται διακρίσεις.
Ο δράστης της επίθεσης --που, κατά όσα είναι γνωστά, ήταν αναίτια-- η οποία στοίχισε τη ζωή στον πατέρα της Σιρίν ήταν ανήλικος, άγνωστος μέχρι τότε στην οικογένειά της. Καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης.
«Δυστυχώς, πάνω από 232 παιδιά έχασαν τον ένα τους γονέα μόνο την περασμένη χρονιά στην αραβική κοινότητα εξαιτίας της εγκληματικότητας και της βίας», σημειώνει η Χαντάρ Κες, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της Sunflowers, ισραηλινής δομής που βοηθά τα ορφανά αυτά.
Σύμφωνα με την κ. Κες, στην εβραϊκή κοινωνία, τα παιδιά που έχουν χάσει γονιό εκτίθενται σε τετραπλάσιο κίνδυνο να συλληφθούν και 13πλάσιο να εγκαταλείψουν το σχολείο.
Όμως στην αραβική ισραηλινή κοινωνία ο κίνδυνος να παρασυρθούν και τα ίδια στον υπόκοσμο είναι ακόμη υψηλότερος, κυρίως λόγω της κοινωνικοοικονομικής επισφάλειας της μερίδας αυτής του πληθυσμού και του ιδιαίτερα υψηλού δείκτη ανθρωποκτονιών. Ορισμένα εξάλλου θέλουν να εκδικηθούν τον θάνατο του γονιού τους.
Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ισραηλινή αστυνομία διαβεβαίωσε πως «μεταχειρίζεται καθεμιά από τις υποθέσεις αυτές με τη μέγιστη σοβαρότητα» κι ότι δημιουργεί «ομάδες εργασίας» οι οποίες μεταξύ άλλων συναντώνται με τοπικούς αξιωματούχους.
«Έχει σημασία να γίνει κατανοητό ότι οι εγκληματολογικές έρευνες είναι περίπλοκες και απαιτούν χρόνο», πρόσθεσε η ίδια πηγή καλώντας να υπάρξει «συντονισμένη εθνική προσπάθεια» για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Μόλις 16 απαγγελίες κατηγοριών ακολούθησαν τις ανθρωποκτονίες που διαπράχτηκαν από την 1η Ιουνίου ως την 26η Ιουνίου, με άλλα λόγο σχηματίστηκαν δικογραφίες μόνο για το 12,3% των υποθέσεων, σύμφωνα με τις Πρωτοβουλίες του Αβραάμ.
Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε μια μέρα, η αστυνομία έκανε λόγο για πέντε Ισραηλινούς Άραβες που σκοτώθηκαν εξαιτίας ανατινάξεων αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά και επιθέσεων με πυροβόλα όπλα.
Μερικές ημέρες νωρίτερα 17χρονος, ο Άχμεντ Τζαμπάρι, δολοφονήθηκε σε επίθεση με σφαίρες ενώ εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στη Γιάφα, κοντά στο Τελ Αβίβ.
Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη μνήμη του μαθητή λυκείου ο Άμπεντ Αμπού Σιχάντα, πρόεδρος του συμβουλίου μουσουλμάνων στη Γιάφα, έκανε λόγο για τρεις δολοφονίες στην πόλη μέσα σε ισάριθμες ημέρες.
«Τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία», στηλίτευσε απευθυνόμενος στο συγκινησιακά φορτισμένο πλήθος, «εγγράφονται στο πλαίσιο των πολιτικών του Ισραήλ έναντι της κοινότητάς μας».
Το κοινωνικό περιβάλλον «κάνει τη βία και την εγκληματικότητα καθημερινή πραγματικότητα, αλλά δεν μας καθορίζει», σχολιάζει η Μπαγιάν, 19 ετών, που συμμετέχει σε πρόγραμμα της οργάνωσης.
Τριαντάρης συγγενής της Ισραηλινής παλαιστινιακής καταγωγής δολοφονήθηκε πριν από μερικούς μήνες. «Αυτό με έκανε να διερωτηθώ, αξίζει τον κόπο να ζεις σε αυτή τη χώρα, να σπουδάζεις, και τελικά να δολοφονείσαι;»
Όπως το βλέπει η νεαρή, η βία που πλήττει την κοινότητά της έχει ρίζες στο αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού, στην άνοδο του κόστους ζωής, στην ανεργία.
«Το κράτος πρέπει επιτέλους να πει ‘φτάνει πια’, η βία πρέπει να τελειώσει», πλειοδοτεί ο Νατζίμπ Αμπού Μπνάε, στέλεχος της AJEEC-NISPED σε χωριά Βεδουίνων στη Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.
Τον ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι όσοι παρασύρονται στα κυκλώματα του εγκλήματος είναι ολοένα πιο νέοι. «Άλλοτε μιλούσαμε για νεαρούς 16 ετών, σήμερα μιλάμε για 14χρονους και 13χρονους!»
Η μεγαλύτερη από τέσσερα αδέλφια είναι ανάμεσα στους δεκάδες νέους η ζωή των οποίων ανατράπηκε εξαιτίας της έκρηξης της εγκληματικότητας, που σαρώνει την αραβική μειονότητα στο Ισραήλ, αποδίδεται κυρίως σε μαφιόζικα κυκλώματα, ενώ την ευνοεί η ευκολία της πρόσβασης σε όπλα και --όπως καταγγέλλει η κοινότητα αυτή-- την απραξία της αστυνομίας.
«Όταν έμαθα ότι τον έχασα, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν σαν έχασα ένα κομμάτι μου», λέει το παιδί --δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα, αλλάχτηκε κατόπιν αιτήματός του, για την προστασία του, διευκρινίζει το Γαλλικό Πρακτορείο--, που ζει στην παραθαλάσσια κωμόπολη Τζισρ αλ Ζαρκά.
Από την αρχή του 2026, τουλάχιστον 140 ισραηλινοί πολίτες παλαιστινιακής καταγωγής έχουν βρει τον θάνατο σε διάφορα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με την οργάνωση Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, που προσπαθεί να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη.
Ο αριθμός των φόνων αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Με τον τρέχοντα ρυθμό, τα θύματα μπορεί να ξεπεράσουν τα 252 που καταγράφτηκαν το 2025 -- τον χειρότερο απολογισμό στα χρονικά.
ΣυλλήψειςΟι Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής, που περιγράφονται με την έκφραση «Ισραηλινοί Άραβες» στη χώρα, αποτελούν περί το 21% του πληθυσμού. Μεγάλο μέρος τους θεωρεί πως είναι Παλαιστίνιοι.
Είναι απόγονοι του αραβικού πληθυσμού της Παλαιστίνης που παρέμεινε στην ισραηλινή επικράτεια μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948 και καταγγέλλουν συχνά πως υφίστανται διακρίσεις.
Ο δράστης της επίθεσης --που, κατά όσα είναι γνωστά, ήταν αναίτια-- η οποία στοίχισε τη ζωή στον πατέρα της Σιρίν ήταν ανήλικος, άγνωστος μέχρι τότε στην οικογένειά της. Καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης.
«Δυστυχώς, πάνω από 232 παιδιά έχασαν τον ένα τους γονέα μόνο την περασμένη χρονιά στην αραβική κοινότητα εξαιτίας της εγκληματικότητας και της βίας», σημειώνει η Χαντάρ Κες, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της Sunflowers, ισραηλινής δομής που βοηθά τα ορφανά αυτά.
Σύμφωνα με την κ. Κες, στην εβραϊκή κοινωνία, τα παιδιά που έχουν χάσει γονιό εκτίθενται σε τετραπλάσιο κίνδυνο να συλληφθούν και 13πλάσιο να εγκαταλείψουν το σχολείο.
Όμως στην αραβική ισραηλινή κοινωνία ο κίνδυνος να παρασυρθούν και τα ίδια στον υπόκοσμο είναι ακόμη υψηλότερος, κυρίως λόγω της κοινωνικοοικονομικής επισφάλειας της μερίδας αυτής του πληθυσμού και του ιδιαίτερα υψηλού δείκτη ανθρωποκτονιών. Ορισμένα εξάλλου θέλουν να εκδικηθούν τον θάνατο του γονιού τους.
Τρεις φόνοι σε τρεις μέρεςΠολλοί Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούν τις αρχές πως δεν διενεργούν έρευνες με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο για τα βίαια επεισόδια σε βάρος τους.
Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ισραηλινή αστυνομία διαβεβαίωσε πως «μεταχειρίζεται καθεμιά από τις υποθέσεις αυτές με τη μέγιστη σοβαρότητα» κι ότι δημιουργεί «ομάδες εργασίας» οι οποίες μεταξύ άλλων συναντώνται με τοπικούς αξιωματούχους.
«Έχει σημασία να γίνει κατανοητό ότι οι εγκληματολογικές έρευνες είναι περίπλοκες και απαιτούν χρόνο», πρόσθεσε η ίδια πηγή καλώντας να υπάρξει «συντονισμένη εθνική προσπάθεια» για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Μόλις 16 απαγγελίες κατηγοριών ακολούθησαν τις ανθρωποκτονίες που διαπράχτηκαν από την 1η Ιουνίου ως την 26η Ιουνίου, με άλλα λόγο σχηματίστηκαν δικογραφίες μόνο για το 12,3% των υποθέσεων, σύμφωνα με τις Πρωτοβουλίες του Αβραάμ.
Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε μια μέρα, η αστυνομία έκανε λόγο για πέντε Ισραηλινούς Άραβες που σκοτώθηκαν εξαιτίας ανατινάξεων αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά και επιθέσεων με πυροβόλα όπλα.
Μερικές ημέρες νωρίτερα 17χρονος, ο Άχμεντ Τζαμπάρι, δολοφονήθηκε σε επίθεση με σφαίρες ενώ εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στη Γιάφα, κοντά στο Τελ Αβίβ.
Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη μνήμη του μαθητή λυκείου ο Άμπεντ Αμπού Σιχάντα, πρόεδρος του συμβουλίου μουσουλμάνων στη Γιάφα, έκανε λόγο για τρεις δολοφονίες στην πόλη μέσα σε ισάριθμες ημέρες.
«Τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία», στηλίτευσε απευθυνόμενος στο συγκινησιακά φορτισμένο πλήθος, «εγγράφονται στο πλαίσιο των πολιτικών του Ισραήλ έναντι της κοινότητάς μας».
«Φτάνει πια»Για την εβραιοαραβική οργάνωση AJEEC-NISPED, η οποία ενθαρρύνει τους νέους να αφιερώνονται στην κοινότητά τους και να επιδιώκουν πανεπιστημιακές σπουδές, η έλλειψη ευκαιριών και κοινωνικοοικονομικών προοπτικών συμβάλλει στην άνθηση των συμμοριών και του λαθρεμπορίου κάθε είδους.
Το κοινωνικό περιβάλλον «κάνει τη βία και την εγκληματικότητα καθημερινή πραγματικότητα, αλλά δεν μας καθορίζει», σχολιάζει η Μπαγιάν, 19 ετών, που συμμετέχει σε πρόγραμμα της οργάνωσης.
Τριαντάρης συγγενής της Ισραηλινής παλαιστινιακής καταγωγής δολοφονήθηκε πριν από μερικούς μήνες. «Αυτό με έκανε να διερωτηθώ, αξίζει τον κόπο να ζεις σε αυτή τη χώρα, να σπουδάζεις, και τελικά να δολοφονείσαι;»
Όπως το βλέπει η νεαρή, η βία που πλήττει την κοινότητά της έχει ρίζες στο αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού, στην άνοδο του κόστους ζωής, στην ανεργία.
«Το κράτος πρέπει επιτέλους να πει ‘φτάνει πια’, η βία πρέπει να τελειώσει», πλειοδοτεί ο Νατζίμπ Αμπού Μπνάε, στέλεχος της AJEEC-NISPED σε χωριά Βεδουίνων στη Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.
Τον ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι όσοι παρασύρονται στα κυκλώματα του εγκλήματος είναι ολοένα πιο νέοι. «Άλλοτε μιλούσαμε για νεαρούς 16 ετών, σήμερα μιλάμε για 14χρονους και 13χρονους!»
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