Γιατί τα αρχαία κτίρια αντέχουν για χιλιετίες ενώ τα σύγχρονα όχι, οι τεχνικές που κρύβονται πίσω από τη μακροζωία τους

αρχαίοι Ρωμαίοι θεωρούνται από τους κορυφαίους μηχανικούς της ιστορίας, με έργα όπως τα υδραγωγεία και το Pantheon να παραμένουν όρθια σχεδόν 2.000 χρόνια μετά την κατασκευή τους.



Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαχρονική αντοχή φαίνεται πως έχει ένα ιδιαίτερο υλικό: το ποζολανικό σκυρόδεμα, ένα μείγμα ηφαιστειακής τέφρας και ασβέστη.







Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ανθεκτικότητα αυτού του σκυροδέματος οφειλόταν αποκλειστικά στα υλικά του. Ωστόσο, νέα έρευνα από το Massachusetts Institute of Technology δείχνει ότι καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παρασκευής του.



Η ανατροπή στην κατανόηση του ρωμαϊκού σκυροδέματος Κατά την ανάλυση δειγμάτων ηλικίας περίπου 2.000 ετών από την αρχαιολογική τοποθεσία Privernum στην Ιταλία, οι ερευνητές εντόπισαν μικρά λευκά κομμάτια ασβέστη μέσα στο υλικό. Μέχρι τώρα, θεωρούνταν αποτέλεσμα κακής ανάμιξης.







Admir Masic, αυτό δεν ήταν λογικό, δεδομένης της ακρίβειας με την οποία οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν τα υλικά τους. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη μηχανικό Linda Seymour, χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης για να εξετάσει τη σύσταση του σκυροδέματος.



Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι Ρωμαίοι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική μέθοδο από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.



Η τεχνική της «θερμής ανάμιξης» Η παραδοσιακή θεωρία υποστήριζε ότι το ρωμαϊκό σκυρόδεμα παρασκευαζόταν με σβησμένο ασβέστη. Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει ότι οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν απευθείας άσβεστο ασβέστη, αναμειγνύοντάς τον με την ποζολάνη και το νερό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.



Η διαδικασία αυτή, που ονομάστηκε «θερμή ανάμιξη», επιτρέπει τη δημιουργία χημικών ενώσεων που δεν μπορούν να σχηματιστούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο πήξης του υλικού, διευκολύνοντας την ταχύτερη κατασκευή.



Ικανότητα αυτοΐασης του υλικού Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του ρωμαϊκού σκυροδέματος είναι η ικανότητά του να «αυτοεπιδιορθώνεται». Όταν δημιουργούνται ρωγμές, αυτές κατευθύνονται προς τα κομμάτια ασβέστη. Εκεί, η επαφή με το νερό δημιουργεί διάλυμα πλούσιο σε ασβέστιο, το οποίο στη συνέχεια στερεοποιείται ως ανθρακικό ασβέστιο, «σφραγίζοντας» τις ρωγμές.



Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλα αρχαία μνημεία, όπως ο τάφος της Caecilia Metella, ενώ εξηγεί και γιατί θαλάσσιες κατασκευές των Ρωμαίων έχουν αντέξει επί χιλιετίες παρά τη συνεχή φθορά.



Σε πειράματα που πραγματοποίησαν οι ερευνητές, σκυρόδεμα που περιείχε άσβεστο ασβέστη κατάφερε να «κλείσει» ρωγμές μέσα σε δύο εβδομάδες, σε αντίθεση με συμβατικό σκυρόδεμα που παρέμεινε φθαρμένο.



Προοπτικές για τις σύγχρονες κατασκευές Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον τρόπους αξιοποίησης της αρχαίας αυτής τεχνολογίας στη σύγχρονη κατασκευή, με στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων υλικών.



Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του 2025, το ρωμαϊκού τύπου σκυρόδεμα απαιτεί μεν περισσότερη ενέργεια και νερό στην παραγωγή του, όμως η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μπορεί να το καθιστά πιο βιώσιμο σε βάθος χρόνου σε σχέση με το σύγχρονο τσιμέντο Portland.



Η έρευνα συνεχίζεται, με τους επιστήμονες να επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα κτίρια και οι υποδομές στο μέλλον.