Η ιστορία του άστεγου που κατάφερε να αλλάξει τη ζωή και να γίνει πετυχημένος επιχειρηματίας

Είναι ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας ψηφιακού marketing Science in Advertising, με έδρα το Ντένβερ, η οποία ιδρύθηκε το 2019 και εξυπηρετεί από μεγάλες εταιρείες της λίστας Fortune 500 μέχρι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις

Γκρεγκ Ντέιλι βρέθηκε άστεγος στα 19 του, η προοπτική να γίνει επιτυχημένος



Παρά τις δυσκολίες, η επιχειρηματικότητα αποτελούσε κομμάτι της οικογενειακής του κουλτούρας. Όπως θυμάται, ο παππούς του πουλούσε σκούπες από ένα βαν, μεταφέροντάς του από μικρή ηλικία το βασικό μάθημα ότι «οι επιχειρήσεις θρέφουν οικογένειες».



Δύσκολα παιδικά χρόνια και συνεχείς μετακινήσεις Ο Ντέιλι μεγάλωσε σε μια «διαλυμένη» οικογένεια, όπως περιγράφει ο ίδιος, στο Ντένβερ, με τους γονείς του να έχουν χωρίσει και τη μητέρα του να τον μεγαλώνει μόνη της μαζί με τα αδέλφια του. Ο θάνατος του παππού του, όταν ήταν 10 ετών, επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση, με τη μητέρα του να πουλά ρούχα και κοσμήματα για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένεια.



Στην ενήλικη ζωή του μετακινήθηκε σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, περνώντας χρόνο στο Τέξας και με τον πατέρα του, πριν καταλήξει να ζει χωρίς σταθερή στέγη.



Κολοράντο για εργασία σε κατασκευές, γνώρισε τη σύζυγό του σε μια εκκλησία. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, παραμένουν μαζί.



Από τη δημοσιογραφία στο ψηφιακό marketing Βλέποντας ότι η σύζυγός του είχε καλύτερες απολαβές με λιγότερες ώρες εργασίας, αποφάσισε το 2008 να επιστρέψει στις σπουδές. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Metropolitan State University of Denver και στη συνέχεια εργάστηκε σε τοπική εφημερίδα.



Ωστόσο, η κρίση του έντυπου Τύπου, λόγω της ανόδου των smartphones και του διαδικτύου, τον οδήγησε σε νέα κατεύθυνση. Μετακόμισε στην Αγγλία, όπου παρακολούθησε διετές πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αρχίζοντας να στρέφεται προς τη συγγραφή για επιχειρήσεις.



Το ρίσκο της δικής του επιχείρησης Όταν αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία του, ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αποταμιεύσεις που επαρκούσαν μόλις για έξι έως οκτώ μήνες. Όπως παραδέχεται, η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα αγχωτική.



«Ήταν τρομακτικό. Έβαζα τα κλάματα», αναφέρει, εξηγώντας ότι ο μεγαλύτερος φόβος του δεν ήταν η δουλειά, αλλά η αβεβαιότητα γύρω από το αν θα πετύχει.



Αντί να αγνοήσει τον φόβο, τον ενσωμάτωσε στη φιλοσοφία της επιχείρησής του, υιοθετώντας τη φράση «η αποτυχία είναι πάντα μια επιλογή». Όπως λέει, η αποδοχή της πιθανότητας αποτυχίας βοηθά στον εντοπισμό και τον περιορισμό του ρίσκου.



Η επιτυχία και η σημασία της οικογένειας Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η εταιρεία του έχει αναπτυχθεί, με τον ίδιο να δηλώνει ιδιαίτερα περήφανος που στηρίζει μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως αυτές από τις οποίες προέρχεται και ο ίδιος.



Σύμφωνα με την ειδικό στο digital marketing Shama Hyder, η επιτυχία στον συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι εύκολη, καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι αλλαγές λόγω τεχνητής νοημοσύνης και συμπεριφοράς καταναλωτών συνεχείς.



Η οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κίνητρο για τον Ντέιλι, ο οποίος πλέον βλέπει και τον 8χρονο γιο του να δείχνει ενδιαφέρον για τη δημιουργία, επενδύοντας μαζί του σε έναν 3D εκτυπωτή και παρακολουθώντας τρόπους αξιοποίησής του.



Η διαδρομή του, από την αστεγία στην επιχειρηματική επιτυχία, αποτυπώνει μια πορεία που, όπως δείχνει η ίδια του η φιλοσοφία, δεν απέκλεισε ποτέ την πιθανότητα της αποτυχίας, αλλά τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο για να προχωρήσει.