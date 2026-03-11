Πού βρίσκονται σήμερα τα πιο όμορφα παιδιά του κόσμου: Από τη δόξα και τα social media στην τραγωδία του ωραιότερου αγοριού
Η ιστορία πολλών παιδιών που χαρακτηρίστηκαν κάποια στιγμή ως «τα πιο όμορφα στον κόσμο» δείχνει πώς η παγκόσμια φήμη μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία και να οδηγήσει είτε σε επιτυχημένες καριέρες είτε σε πιο δύσκολες διαδρομές.
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Γαλλίδα Thylane Blondeau, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή σε ηλικία μόλις έξι ετών όταν χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο». Η Blondeau είχε ήδη εμφανιστεί από την ηλικία των τεσσάρων ετών σε επίδειξη μόδας του Jean Paul Gaultier το 2005 στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι, σύμφωνα με την Daily Mail.
Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο περιοδικό Vogue Enfants, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητά της. Στα δέκα της χρόνια φωτογραφήθηκε για τη γαλλική έκδοση της Vogue φορώντας ένα βαθύ ντεκολτέ χρυσό φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες ότι «σεξουαλικοποιείται» σε πολύ μικρή ηλικία.
Οι γονείς της, ο πρώην ποδοσφαιριστής Patrick Blondeau και η τηλεοπτική παρουσιάστρια Veronika Loubry, δέχθηκαν τότε έντονη κριτική. Η μητέρα της απάντησε σε γαλλική εφημερίδα ότι το μόνο στοιχείο που τη σόκαρε στη φωτογράφιση ήταν το κολιέ που φορούσε η κόρη της, το οποίο είχε αξία περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ.
Στη συνέχεια έγινε πρέσβειρα της L'Oréal και συνεργάστηκε με πολλές εταιρείες στον χώρο των αρωμάτων και της μόδας. Η Blondeau συναναστράφηκε επίσης γνωστά ονόματα της βιομηχανίας, όπως η Jourdan Dunn και η Gigi Hadid, ενώ στο παρελθόν είχε γειτονικές κατοικίες στο Λονδίνο με τον Brooklyn Beckham στο Κένσινγκτον.
Σήμερα, στα 24 της χρόνια, συνδυάζει την καριέρα της ως μοντέλο και influencer με επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της μόδας, της περιποίησης μαλλιών και του lifestyle. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον DJ Ben Attal, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που έγινε στην Ελλάδα.
Η περίπτωση της Kristina PimenovaΜια άλλη παιδική φιγούρα που συγκέντρωσε παγκόσμια προσοχή ήταν η Kristina Pimenova από τη Μόσχα. Σε ηλικία οκτώ ετών χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Women Daily ως «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», αφού η μητέρα της είχε στείλει φωτογραφίες της σε πρακτορείο μοντέλων στη Ρωσία.
Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε μέσω του διαδικτύου και των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι τα εννέα της χρόνια είχε ήδη συνεργαστεί με περιοδικά και εταιρείες όπως η Vogue και η Armani.
Ωστόσο, και στην περίπτωσή της υπήρξαν επικρίσεις για την έκθεση ενός παιδιού στον χώρο της μόδας. Η μητέρα της, Glikeriya Pimenova, απέρριψε τις κατηγορίες ότι σεξουαλικοποιούσε την κόρη της, δηλώνοντας ότι όλες οι φωτογραφίες της ήταν αθώες.
Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά τη δημοσιότητα που απέκτησε ως παιδί, η 20χρονη πλέον Pimenova σπουδάζει υποκριτική με στόχο να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός. Έχει ήδη εμφανιστεί σε ταινίες όπως The Russian Bride, Secret Neighbour και Creators: The Past.
Σε ηλικία 15 ετών χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» όταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Luchino Visconti τον επέλεξε για τον ρόλο του Tadzio στην ταινία Death in Venice.
Η εμφάνισή του τον έκανε διεθνές σύμβολο ομορφιάς, όμως ο ίδιος αργότερα κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι τον σεξουαλικοποίησε για την προώθηση της ταινίας. Όπως είπε, η εμπειρία αυτή επηρέασε καθοριστικά τη ζωή του.
Ο Andrésen πέρασε δύσκολες περιόδους με ψυχολογικά προβλήματα και προσωπικές τραγωδίες, ενώ για χρόνια απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα. Πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2025.
Η Ρωσίδα Anna Pavaga ξεκίνησε καριέρα στο μόντελινγκ σε ηλικία τριών ετών και το 2017, στα οκτώ της χρόνια, χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι στη Ρωσία». Είχε ήδη συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς καμπάνιες και φωτογραφίσεις, ενώ σήμερα, στα 16 της, διαθέτει περίπου ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram.
Παρόμοια πορεία είχε και η Anastasia Knyazeva, η οποία έγινε γνωστή το 2017 σε ηλικία έξι ετών χάρη στα χαρακτηριστικά μπλε μάτια και την εμφάνιση που πολλοί χαρακτήριζαν «σαν κούκλας». Η Knyazeva συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων brands παιδικής μόδας και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές στη Ρωσία. Σήμερα, στα 15 της, φαίνεται να στρέφεται περισσότερο προς τη μουσική.
Οι ιστορίες αυτές δείχνουν πώς η φήμη που βασίζεται στην εμφάνιση μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία και να δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα παιδιά που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Από τη δόξα στην τραγωδίαΗ ιστορία του Σουηδού ηθοποιού Björn Andrésen δείχνει και τη σκοτεινή πλευρά της φήμης που αποκτάται σε μικρή ηλικία.
Νέες «πιο όμορφες» στα social mediaΣτα χρόνια που ακολούθησαν, η αναζήτηση για τα επόμενα «πιο όμορφα παιδιά στον κόσμο» μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στα social media.
