Πού βρίσκονται σήμερα τα πιο όμορφα παιδιά του κόσμου: Από τη δόξα και τα social media στην τραγωδία του ωραιότερου αγοριού

Από τη δόξα στην τραγωδία

Νέες «πιο όμορφες» στα social media

Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε μέσω του διαδικτύου και των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι τα εννέα της χρόνια είχε ήδη συνεργαστεί με περιοδικά και εταιρείες όπως η Vogue και η Armani.Ωστόσο, και στην περίπτωσή της υπήρξαν επικρίσεις για την έκθεση ενός παιδιού στον χώρο της μόδας. Η μητέρα της, Glikeriya Pimenova, απέρριψε τις κατηγορίες ότι σεξουαλικοποιούσε την κόρη της, δηλώνοντας ότι όλες οι φωτογραφίες της ήταν αθώες.Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά τη δημοσιότητα που απέκτησε ως παιδί, η 20χρονη πλέον Pimenova σπουδάζει υποκριτική με στόχο να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός. Έχει ήδη εμφανιστεί σε ταινίες όπως The Russian Bride, Secret Neighbour και Creators: The Past.Η ιστορία του Σουηδού ηθοποιού Björn Andrésen δείχνει και τη σκοτεινή πλευρά της φήμης που αποκτάται σε μικρή ηλικία.Σε ηλικία 15 ετών χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» όταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Luchino Visconti τον επέλεξε για τον ρόλο του Tadzio στην ταινία Death in Venice.Η εμφάνισή του τον έκανε διεθνές σύμβολο ομορφιάς, όμως ο ίδιος αργότερα κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι τον σεξουαλικοποίησε για την προώθηση της ταινίας. Όπως είπε, η εμπειρία αυτή επηρέασε καθοριστικά τη ζωή του.Ο Andrésen πέρασε δύσκολες περιόδους με ψυχολογικά προβλήματα και προσωπικές τραγωδίες, ενώ για χρόνια απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα. Πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2025.Στα χρόνια που ακολούθησαν, η αναζήτηση για τα επόμενα «πιο όμορφα παιδιά στον κόσμο» μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στα social media.Η Ρωσίδα Anna Pavaga ξεκίνησε καριέρα στο μόντελινγκ σε ηλικία τριών ετών και το 2017, στα οκτώ της χρόνια, χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι στη Ρωσία». Είχε ήδη συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς καμπάνιες και φωτογραφίσεις, ενώ σήμερα, στα 16 της, διαθέτει περίπου ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram.Παρόμοια πορεία είχε και η Anastasia Knyazeva, η οποία έγινε γνωστή το 2017 σε ηλικία έξι ετών χάρη στα χαρακτηριστικά μπλε μάτια και την εμφάνιση που πολλοί χαρακτήριζαν «σαν κούκλας». Η Knyazeva συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων brands παιδικής μόδας και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές στη Ρωσία. Σήμερα, στα 15 της, φαίνεται να στρέφεται περισσότερο προς τη μουσική.Οι ιστορίες αυτές δείχνουν πώς η φήμη που βασίζεται στην εμφάνιση μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία και να δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα παιδιά που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.