Το «τρίγωνο του θανάτου» στο Κολωνάκι, η δολοφονία του Μομφεράτου και οι τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη

Σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια, στις 21 Φεβρουαρίου 1985 η οργάνωση στήνει καρτέρι και δολοφονεί τον εκδότη της εφημερίδας «Απογευματινή» στο Κολωνάκι, την περιοχή όπου ένα χρόνο μετά οι τρομοκράτες δολοφόνησαν τον Δημήτρη Αγγελόπουλο και τρία χρόνια αργότερα τον Παύλο Μπακογιάννη