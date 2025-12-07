Όταν ο Νόρις μίλησε στο protothema.gr: Οι διακοπές στην Κεφαλονιά και η πορεία προς τον τίτλο της Formula 1
Ο Νόρις ήταν αυτός που άντεξε την πίεση, διάβασε σωστά τις κρίσιμες φάσεις και τελικά επικράτησε γράφοντας ιστορία για τον ίδιο και για τη McLaren
Η Formula 1 ολοκλήρωσε μια από τις πιο θεαματικές σεζόν της τελευταίας δεκαετίας με τον Λάντο Νόρις να είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025.
Παρότι ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε με άνεση στον τελευταίο αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Βρετανός οδηγός της McLaren τερματίζοντας στην τρίτη θέση εξασφάλισε τους βαθμούς που χρειαζόταν για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί της βαθμολογίας και να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.
Για το protothema.gr, όμως, ο νέος πρωταθλητής δεν είναι απλώς μια παγκόσμια προσωπικότητα που θαυμάζουμε από μακριά. Λίγους μήνες πριν γράψει ιστορία, είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε μαζί του σε εκδήλωση στο Λονδίνο, με τον τίτλο McLaren Racing Live που διοργανώθηκε από την Allwyn, μητρική του ΟΠΑΠ, και επίσημο συνεργάτη της Formula 1 και της McLaren Racing. Τότε, μακριά από τις πίστες και την πίεση των αγώνων, ο Νόρις έδειχνε μια πλευρά του που σήμερα, μετά τον τίτλο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.
Δείτε βίντεο:
Σε εκείνη τη χαλαρή συζήτηση, ο νέος σήμερα πρωταθλητής δεν στάθηκε σε τεχνικές λεπτομέρειες, στρατηγικές ή χρόνους. Μίλησε για κάτι εντελώς διαφορετικό: για τις διακοπές του στην Ελλάδα. Με ενθουσιασμό που δεν μπορούσε να κρυφτεί, περιέγραψε την εμπειρία του στην Κεφαλονιά, το τοπίο, τη θάλασσα, την ηρεμία που τον γοήτευσαν αλλά και την ελληνική κουζίνα που τον ξετρέλανε. «Λατρεύω την Ελλάδα. Πέρασα υπέροχα πέρυσι στην Κεφαλονιά… Ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ» είχε πει χαρακτηριστικά.
Σήμερα, αυτή η σκηνή μοιάζει σχεδόν συμβολική. Ο χαμογελαστός 25χρονος που τότε μιλούσε για φέτα, τζατζίκι και παραλίες, είναι ο ίδιος άνθρωπος που άντεξε τη σκληρή πίεση μιας ολόκληρης σεζόν, διαχειρίστηκε κρίσιμες στιγμές με ωριμότητα και ανέβηκε στον θρόνο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Και αν κάτι τον διαφοροποιεί από πολλούς συναδέλφους του, αυτό είναι η προσωπικότητά του. Ένας ακομπλεξάριστος, χαμογελαστός, με χιούμορ και αμεσότητα οδηγός, ο οποίος ποτέ δεν προσπάθησε να κρύψει το ανθρώπινο πρόσωπό του. Δεν είναι τυχαίο ότι το protothema.gr, ήδη από τότε, τον είχαμε παρουσιάσει ως το πραγματικό φαβορί την ώρα που το διεθνές ενδιαφέρον είχε στραφεί κυρίως στον teammate του, τον Όσκαρ Πιάστρι.
Ο Πιάστρι θεωρούνταν τότε το «τέλειο μηχάνημα»: ψυχρός, απόλυτα υπολογιστικός, με ρυθμό που θύμιζε αλγόριθμο. Ο Νόρις ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εξωστρεφής, αυθόρμητος, με συναίσθημα, με μια ειλικρίνεια που τον έκανε αμέσως συμπαθή. Μιλούσε για την Κεφαλονιά με την ίδια ζωντάνια που μιλούσε για το μονοθέσιό του και αυτό, τελικά, μάλλον μέτρησε περισσότερο από οποιοδήποτε τεχνικό πλεονέκτημα.
Διότι η σεζόν 2025 απέδειξε ένα απλό, αλλά καθοριστικό συμπέρασμα. Στη Formula 1 δεν κερδίζει πάντα όποιος λειτουργεί σαν κομπιούτερ. Κερδίζει εκείνος που βάζει και συναίσθημα στο τιμόνι. Ο πιο ανθρώπινος, ο πιο αληθινός Νόρις ήταν αυτός που άντεξε την πίεση, διάβασε σωστά τις κρίσιμες φάσεις και τελικά επικράτησε γράφοντας ιστορία για τον ίδιο και για τη McLaren.
Δείτε βίντεο:
