Τι σημαίνει το πρασινωπό «δαχτυλίδι» που σχηματίζεται γύρω από τον κρόκο στα βραστά αβγά;
Η αλλαγή χρώματος δεν είναι επικίνδυνη, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα χημικής αντίδρασης
Σε πολλούς από εμάς έχει τύχει να παρατηρήσουμε, καθώς καταναλώνουμε ένα βραστό αβγό, ένα πρασινωπό «δαχτυλίδι» γύρω από τον κρόκο. Παρά την αντιαισθητική του όψη, το φαινόμενο αυτό δεν υποδηλώνει αλλοίωση, ούτε αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, η εμφάνιση ενός πρασινωπού ή γκριζωπού «δαχτυλιδιού» γύρω από τον κρόκο των σφιχτά βρασμένων αυγών αποτελεί αποτέλεσμα μιας φυσικής χημικής αντίδρασης που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Συγκεκριμένα, το θείο που υπάρχει στο ασπράδι και ο σίδηρος που βρίσκεται στον κρόκο αντιδρούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας θειούχο σίδηρο στην επιφάνεια του κρόκου. Η αντίδραση αυτή ενεργοποιείται κυρίως όταν τα αυγά έχουν παραβραστεί, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν το νερό μαγειρέματος περιέχει υψηλά επίπεδα σιδήρου.
Παρότι το φαινόμενο δεν είναι επιβλαβές και τα αυγά εξακολουθούν να είναι ασφαλή για κατανάλωση, υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί. Η πιο απλή λύση αφορά τον σωστό χρόνο μαγειρέματος και την άμεση ψύξη των αυγών μετά το βράσιμο. Οι ειδικοί συστήνουν να περνάτε τα αυγά κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό ή να τα τοποθετείτε σε μπολ με παγάκια μέχρι να κρυώσουν εντελώς. Μετά την ψύξη, τα αυγά πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο και να διατηρούνται μέσα στο κέλυφός τους μέχρι την ώρα κατανάλωσης.
Τα σφιχτά βρασμένα αυγά μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για έως και μία εβδομάδα, εφόσον δεν έχουν καθαριστεί από το κέλυφος.
