Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ζελένσκι: Πολύ θετική η συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου
Ζελένσκι: Πολύ θετική η συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στάση τους απέναντι στις ουκρανικές θέσεις και έκανε λόγο για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών τις επόμενες εβδομάδες
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα πως είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Aμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξαίροντας την ετοιμότητά τους να εργαστούν τις προσεχείς εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Ήταν «μια πολύ θετική συζήτηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, κατά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
«Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διπλωματία, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως «ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα». Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη «θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας».
Ήταν «μια πολύ θετική συζήτηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, κατά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
«Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διπλωματία, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.
Today, during a stopover at Chișinău Airport, I spoke with envoys of the President of the United States Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @JaredKushner. A very positive conversation. I am grateful for their readiness to work as actively as possible in the coming weeks to… pic.twitter.com/XHTaB3jxLl— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως «ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα». Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη «θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας».
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