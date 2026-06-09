Ζελένσκι: Πολύ θετική η συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στάση τους απέναντι στις ουκρανικές θέσεις και έκανε λόγο για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών τις επόμενες εβδομάδες