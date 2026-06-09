Σλούκας προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ: Έδειξε το «7» και έκανε κίνηση με κιάλια, δείτε βίντεο
SPORTS
Κώστας Σλούκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Σλούκας προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ: Έδειξε το «7» και έκανε κίνηση με κιάλια, δείτε βίντεο

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» λίγο πριν από το τέλος του τρίτου τελικού

Σλούκας προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ: Έδειξε το «7» και έκανε κίνηση με κιάλια, δείτε βίντεο
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Ένταση επικράτησε στα τελευταία λεπτά του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 και πήρε προβάδισμα 2-1 στη σειρά. Πρωταγωνιστής ενός στιγμιότυπου που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος απευθύνθηκε προς την εξέδρα των γηπεδούχων με μια χαρακτηριστική χειρονομία.

Λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στράφηκε προς τις εξέδρες του ΣΕΦ και έδειξε με τα δάχτυλά του τον αριθμό «7».

Στη συνέχεια έκανε την κίνηση των κιαλιών, σε μια ενέργεια που ερμηνεύτηκε ως αναφορά στις επτά κατακτήσεις της EuroLeague από τον Παναθηναϊκό.



Η χειρονομία του Σλούκα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα από την εξέδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα, με τη σειρά των τελικών να βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της, μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων» που τους έδωσε προβάδισμα με 2-1 στις νίκες.
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