Ο Τραμπ προτείνει τον Τοντ Μπλανς για μόνιμο υπουργό Δικαιοσύνης

Ο νυν υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Aμερικανού προέδρου θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Γερουσίας





Ο Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός







Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαχείριση των φακέλων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας ενός ταμείου ύψους 1,776 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μηχανισμός αποζημίωσης πολιτών που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν άδικες διώξεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.



Η στήριξη από τον Τσακ Γκράσλεϊ Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, δήλωσε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Μπλανς και προανήγγειλε ταχεία εξέταση του φακέλου του.







Οι κινήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις Κατά τη θητεία του ως υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης, ο Μπλανς προχώρησε σε διώξεις εις βάρος ορισμένων από τους πολιτικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.



Παράλληλα, προχώρησε στην αναθεώρηση μέτρων ελέγχου της οπλοκατοχής, εξέδωσε κλητεύσεις προς δημοσιογράφους για την αποκάλυψη των πηγών τους και ανακοίνωσε εκτεταμένες πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης σε συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της εκστρατείας που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως «πόλεμο κατά της απάτης».



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Το αμφιλεγόμενο ταμείο των 1,776 δισ. δολαρίων Η υποψηφιότητα του Μπλανς κατατίθεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το προτεινόμενο ταμείο ύψους 1,776 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μέσο αποζημίωσης πολιτών που θεωρούν ότι υπέστησαν άδικη μεταχείριση από το κράτος.



Το σχέδιο ανακοινώθηκε αρχικά στο πλαίσιο συμβιβασμού μεταξύ της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), του Ντόναλντ Τραμπ, των ενήλικων γιων του και του Trump Organization.



Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς αρκετοί βουλευτές και γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχία ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν και άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε επισήμως στη Γερουσία την υποψηφιότητα του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς για τη μόνιμη ανάληψη του κορυφαίου αξιώματος στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης . Η υποψηφιότητα ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία, όπου ο Μπλανς αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για μια σειρά από αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες και υποθέσεις που χειρίστηκε τους τελευταίους μήνες.Ο Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, εκτελεί χρέη υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απομάκρυνση της Παμ Μπόντι από τη θέση τον Απρίλιο.Με την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητάς του στη Γερουσία, ξεκινά η διαδικασία επικύρωσης, για την οποία απαιτείται απλή πλειοψηφία. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ορισμένες από τις πρόσφατες ενέργειές του ενδέχεται να δυσκολέψουν την έγκρισή του.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαχείριση των φακέλων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας ενός ταμείου ύψους 1,776 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μηχανισμός αποζημίωσης πολιτών που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν άδικες διώξεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, δήλωσε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Μπλανς και προανήγγειλε ταχεία εξέταση του φακέλου του.«Ο Μπλανς διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και έχει αποδείξει την αφοσίωσή του στην αποκατάσταση της τάξης και της νομιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητάς του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.Κατά τη θητεία του ως υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης, ο Μπλανς προχώρησε σε διώξεις εις βάρος ορισμένων από τους πολιτικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.Παράλληλα, προχώρησε στην αναθεώρηση μέτρων ελέγχου της οπλοκατοχής, εξέδωσε κλητεύσεις προς δημοσιογράφους για την αποκάλυψη των πηγών τους και ανακοίνωσε εκτεταμένες πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης σε συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της εκστρατείας που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως «πόλεμο κατά της απάτης».Οι επικριτές του, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές εξυπηρετούν την προσωπική και πολιτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ, μετατρέποντας το υπουργείο Δικαιοσύνης σε εργαλείο πολιτικών επιθέσεων.Η υποψηφιότητα του Μπλανς κατατίθεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το προτεινόμενο ταμείο ύψους 1,776 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μέσο αποζημίωσης πολιτών που θεωρούν ότι υπέστησαν άδικη μεταχείριση από το κράτος.Το σχέδιο ανακοινώθηκε αρχικά στο πλαίσιο συμβιβασμού μεταξύ της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), του Ντόναλντ Τραμπ, των ενήλικων γιων του και του Trump Organization.Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς αρκετοί βουλευτές και γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχία ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν και άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Μπλανς αποστασιοποιήθηκε δημοσίως από το σχέδιο την περασμένη εβδομάδα, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε δύο ομοσπονδιακούς δικαστές ότι η πρόταση έχει εγκαταλειφθεί. Παρ’ όλα αυτά, δικαστικές προσφυγές που σχετίζονται με τη συμφωνία εξακολουθούν να εκκρεμούν.



«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» Ο ίδιος ο Μπλανς έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αναλάβει μόνιμα το αξίωμα, δηλώνοντας παράλληλα την αφοσίωσή του στον αμερικανό πρόεδρο.



Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά τον διορισμό του ως υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης, χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».



«Αν επιλέξει να προτείνει κάποιον άλλο και μου ζητήσει να αναλάβω διαφορετικό ρόλο, θα του πω: “Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ, κύριε”», δήλωσε χαρακτηριστικά.