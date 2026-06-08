Ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή απευθύνει έκκληση στις ελληνικές Αρχές να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα του

Με ανάρτησή του, ζητά να του επιτρέψουν να πάρει τα παιδιά του ζευγαριού στην Πολωνία, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν τα ανήλικα μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους