Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή απευθύνει έκκληση στις ελληνικές Αρχές να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα του
Ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή απευθύνει έκκληση στις ελληνικές Αρχές να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα του
Με ανάρτησή του, ζητά να του επιτρέψουν να πάρει τα παιδιά του ζευγαριού στην Πολωνία, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν τα ανήλικα μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους
Έκκληση στις αρμόδιες αρχές απευθύνει με ανάρτησή του ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή, με ηθικό αυτουργό την πρώην σύζυγό του που τελικά την περασμένη εβδομάδα αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές, όπου κρατείτο.
Με την ανάρτησή του, ο αδελφός του νεκρού καθηγητή ζητά να του επιτρέψουν να πάρει τα παιδιά του ζευγαριού στην Πολωνία, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν τα ανήλικα μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους.
Όπως αναφέρει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών και να τους προσφέρει στήριξη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά εκφράζουν συνεχώς την επιθυμία να επιστρέψουν αμέσως στην Πολωνία. Όπως τονίζει, η κατάσταση είναι δραματική, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για το σύνολο της οικογένειας, η οποία συνεχίζει να βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, απευθύνει δημόσια έκκληση για την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να αναχωρήσουν για την Πολωνία. «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε:
«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.
Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία ακόμη και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες... Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.
Τι πρέπει να πω στα παιδιά;
Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;
Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;
Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.
Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»
Με την ανάρτησή του, ο αδελφός του νεκρού καθηγητή ζητά να του επιτρέψουν να πάρει τα παιδιά του ζευγαριού στην Πολωνία, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν τα ανήλικα μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους.
Όπως αναφέρει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών και να τους προσφέρει στήριξη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά εκφράζουν συνεχώς την επιθυμία να επιστρέψουν αμέσως στην Πολωνία. Όπως τονίζει, η κατάσταση είναι δραματική, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για το σύνολο της οικογένειας, η οποία συνεχίζει να βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, απευθύνει δημόσια έκκληση για την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να αναχωρήσουν για την Πολωνία. «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε:
«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.
Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία ακόμη και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες... Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.
Τι πρέπει να πω στα παιδιά;
Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;
Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;
Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.
Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»
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