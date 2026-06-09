Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Χατ-τρικ του Ολίσε στη νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στην πρόβα τζενεράλε του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ
Χατ-τρικ του Ολίσε στη νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στην πρόβα τζενεράλε του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ
Ο άσος της Μπάγερν Μονάχου οδήγησε τους «τρικολόρ» στην τελευταία τους φιλική αναμέτρηση πριν από την πρεμιέρα απέναντι στη Σενεγάλη - Νίκη για την Ολλανδία στις καθυστερήσεις με πέναλτι
Μετά το... πατατράκ απ’ την Ακτή Ελεφαντοστού και την εντός έδρας ήττα της στο Ναντ (1-2) την περασμένη Πέμπτη (4/6), η Γαλλία παρουσίασε το καλό της πρόσωπο στην πρόβα τζενεράλε πριν απ’ την εκκίνηση του Μουντιάλ 2026, νικώντας τη Β. Ιρλανδία με 3-1 στο «Stade Pierre-Mauroy», χάρις στον... σεληνιασμένο Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ.
Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου «κουβάλησε» την επίθεση της γαλλικής ομάδας απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς σκοράροντας στο 43’, στο 49’ και στο 75’ (από ασίστ του Γκουστό) κι έδωσε μία νίκη... ηθικού τους «τρικολόρ» 8 μέρες πριν απ’ την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ και τον αγώνα με τη Σενεγάλη (16/6, 22:00). Ο Κέλι στο 64’ σημείωσε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.
Στο «Icahn Stadium» της Νέας Υόρκης, η Ολλανδία δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στο αξιόμαχο Ουζμπεκιστάν και νίκησε στις καθυστερήσεις χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Χάκπο στο 90’+7’. Ο ίδιος παίκτης, ξανά απ’ την άσπρη βούλα είχε ανοίξει το σκορ για τους «οράνιε», ενώ στο 90’+2’ ισοφάρισε για τους Ουζμπέκους ο Σεργκέεβ.
Σε διεθνείς φιλικούς αγώνες Εθνικών Ομάδων τη Δευτέρα (8/6), σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Κολομβία-Ιορδανία 2-0 (41’, 55’ Αρίας)
Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν 2-1 (32’ πέν, 90’+7’ πέν. Χάκπο - 90’+2’ Σεργκέεβ)
Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 (43’, 49’, 75’ Ολίσε - 64’ Κέλι)
Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου «κουβάλησε» την επίθεση της γαλλικής ομάδας απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς σκοράροντας στο 43’, στο 49’ και στο 75’ (από ασίστ του Γκουστό) κι έδωσε μία νίκη... ηθικού τους «τρικολόρ» 8 μέρες πριν απ’ την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ και τον αγώνα με τη Σενεγάλη (16/6, 22:00). Ο Κέλι στο 64’ σημείωσε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.
Στο «Icahn Stadium» της Νέας Υόρκης, η Ολλανδία δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στο αξιόμαχο Ουζμπεκιστάν και νίκησε στις καθυστερήσεις χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Χάκπο στο 90’+7’. Ο ίδιος παίκτης, ξανά απ’ την άσπρη βούλα είχε ανοίξει το σκορ για τους «οράνιε», ενώ στο 90’+2’ ισοφάρισε για τους Ουζμπέκους ο Σεργκέεβ.
Σε διεθνείς φιλικούς αγώνες Εθνικών Ομάδων τη Δευτέρα (8/6), σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Κολομβία-Ιορδανία 2-0 (41’, 55’ Αρίας)
Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν 2-1 (32’ πέν, 90’+7’ πέν. Χάκπο - 90’+2’ Σεργκέεβ)
Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 (43’, 49’, 75’ Ολίσε - 64’ Κέλι)
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