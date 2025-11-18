Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς συμπληρώνουν 25 χρόνια παντρεμένοι - «Ποιος θα το φανταζόταν;» γράφει ο ηθοποιός
Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς συμπληρώνουν 25 χρόνια παντρεμένοι - «Ποιος θα το φανταζόταν;» γράφει ο ηθοποιός
Ο σταρ του Χόλιγουντ ευχήθηκε και δημόσια στη σύζυγό του για την επέτειο του γάμου τους μέσα από τα social media
Είκοσι πέντε χρόνια γάμου συμπληρώνουν ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο 81χρονος σταρ του Χόλιγουντ γιόρτασε το ορόσημο της σχέσης τους, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφίας τους από δημόσια εμφάνιση, ενώ έστειλε τις ευχές του στη σύζυγό του.
«Χαρούμενη 25η επέτειο, αγαπημένη μου Κάθριν. Ποιος θα το φανταζόταν; Με όλη μου την αγάπη, Μάικλ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στην Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για την επέτειο του γάμου τους.
Η δημοσίευση του Μάικλ Ντάγκλας
Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο Αύγουστο, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στάθηκε στο γεγονός ότι πολλοί ήταν εκείνοι που ήταν σίγουροι πως ο γάμος τους δεν θα άντεχε στον χρόνο. Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν το 2000 σε μια πολυτελή τελετή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη διαφορά ηλικίας των 25 ετών μεταξύ τους να προκαλεί σχόλια.
«Είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια, είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε. Και έλεγαν ότι δεν θα κρατήσει», δήλωσε στη Sun η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. «Είναι ένα ταξίδι μάθησης, αγάπης και διασκέδασης, και η προοπτική να φτάσουμε σε αυτή την επέτειο είναι πραγματικά συναρπαστική», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
