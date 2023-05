Κηδεμόνας ζώου, βουλεύτρια, προσωπικό καθαρισμού: Η συμπεριληπτική γλώσσα, ο σεξισμός και η «κορεκτίλα»

Στο τέλος της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου, δίνονται «ειδικές οδηγίες για τα ελληνικά». Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης και τον κ. Παπαδημούλη που την προσυπογράφει, τα «ελληνικά είναι μια γλώσσα που διαθέτει όχι μόνο τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) αλλά και τα αντίστοιχα άρθρα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα. Τα ελληνικά είναι έμφυλη γλώσσα και κατ’ ανάγκη ισχύουν οι κανόνες της».Γενική χρήση του αρσενικού γένους: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες το αρσενικό γένος χρησιμοποιείται για να δηλώσει όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, ενώ το θηλυκό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις γυναίκες. Το πρόβλημα σε γλώσσες όπως η αγγλική και η γαλλική ξεκινά ίσως από την ταύτιση του λεξήματος «άνθρωπος» με το λέξημα «άνδρας» (man, homme). Στην ελληνική, η λέξη «άνθρωπος» είναι μεν αρσενικού γένους αλλά αναφέρεται σαφώς σε ανθρώπους κάθε φύλου, επιτρέποντάς μας κατ’ αρχήν να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε ιστορικές εκφράσεις όπως «δικαιώματα του ανθρώπου» ή «επιτροπή σοφών».Προκειμένου να μην επιβαρύνονται τα κείμενα, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των άρθρων στο αρσενικό γένος όταν πρόκειται για αναφορά σε άνδρες και γυναίκες (ο/η πρόεδρος, ο/η υπουργός, ο/η βουλευτής, του/της πολιτικού, του/της ιατρού κλπ.), όπως και των διπλών τύπων· είτε πρόκειται για επαγγέλματα (μεταφραστής-μεταφράστρια) είτε για μετοχές. Μπορεί να χρησιμοποιείται ο γενικός (αρσενικός) τύπος στην ονομαστική πληθυντικού (οι μαθητές, οι ενδιαφερόμενοι κλπ.).Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου προτείνει τη χρήση του πληθυντικού που είναι κοινή και για τα δύο γραμματικά γένη (π.χ. πρόεδροι, υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί) και αλλού, όπου αυτό είναι εφικτό, τη χρήση εναλλακτικού όρου στον πληθυντικό (π.χ. αντί για καθηγητής, καθηγήτρια να χρησιμοποιείται η λέξη εκπαιδευτικοί). Δεν παίρνει όμως υπόψη της ότι εκπαιδευτικοί είναι ακόμα οι νηπιαγωγοί και οι δασκάλες/δάσκαλοι. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι λανθασμένο!Προτείνει επίσης τη χρήση της προστακτικής (π.χ. για υποψηφίους "αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας"). Ένα απολύτως ασαφές και ακατανόητο παράδειγμα...Και ακόμα: τη χρήση παθητικής φωνής (αντί «ο πρόεδρος διαβιβάζει τα έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες» να γίνεται «τα έγγραφα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες», όπου αυτή ενδείκνυται). Έτσι έχουμε όμως κατάργηση του υποκειμένου (ο πρόεδρος) και ασάφεια («τα έγγραφα διαβιβάζονται»). Πώς διαβιβάζονται τα έγγραφα; Αυτόματα;Προτείνει τέλος τη χρήση πληθυντικού αριθμού συνοδευόμενη την πρώτη φορά μόνο από ονοματικό προσδιορισμό του τύπου («... οι αγρότες, άνδρες και γυναίκες...») προκειμένου να μην επιβαρύνεται το κείμενο με επαναλήψεις διπλών τύπων. Δηλαδή αν αντί για τα παραπάνω, πει ή γράψει κάποιος «...οι αγρότες και οι αγρότισσες...», επιβαρύνεται το κείμενο;Βέβαια, στο τέλος της σχετικής παραγράφου και οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης, αναγνωρίζουν ότι: «Μπορεί ωστόσο να υποστηριχθεί επίσης ότι η γενική, περιεκτική λειτουργία του αρσενικού τύπου είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο συνήθης και προφανώς και προφανής, εξίσου για τους ομιλητές και για τις ομιλήτριες η συχνότητά τους, ώστε να μην χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση στην έως τώρα πρακτική».Αφού λοιπόν δεν χρειάζεται «εκτεταμένη παρέμβαση» για ποιο λόγο την κάνατε;Στη συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο δέχεται ότι για ορισμένες λέξεις αρκεί το άρθρο για διάκριση του φύλου π.χ. ο κύριος/η κυρία βουλευτής, ο κύριος/η κυρία γραμματέας, ο κύριος/η κυρία δικηγόρος κλπ. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ωστόσο ότι κόμματα της αριστεράς αποκαλούν τις γυναίκες βουλευτές βουλευτίνες ή... βουλεύτριες.«Οι αποκλειστικά θηλυκοί τύποι που δημιουργήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται κυρίως στον καθημερινό, προφορικό λόγο ("αστυνομικίνα", "εφοπλιστίνα", "πρωθυπουργίνα"), αποτυπώνοντας το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες και αναλαμβάνουν περισσότερα αξιώματα», γράφει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε τη λέξη "πρωθυπουργίνα" που είναι μάλλον αδόκιμη και καθόλου σύγχρονη, καθώς υπάρχει ως τίτλος έργου («Η Πρωθυπουργίνα»), του Τίμου Μωραϊτίνη, ήδη από το 1908.Τέλος η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρει ότι «υπάρχουν λέξεις για τις οποίες δεν υπάρχει λέξη στο άλλο γένος (πυροσβέστης, μαία, αεροσυνοδός κλπ.), αλλά τουλάχιστον δεν σχηματίζονται με τη λέξη "man" (sic) ως συνθετικό, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις στα αγγλικά (fireman, policeman, airman) και άρα η χρήση τους δεν παραπέμπει τόσο έντονα σε διάκριση φύλου. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εξεταστεί και η χρήση εναλλακτικών όρων για την περιγραφή ενός επαγγέλματος: "προσωπικό καθαρισμού" αντί για "καθαρίστριες", νοσηλευτικό προσωπικό αντί για "νοσοκόμες"».Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς εδώ...: "υπάρχουν λέξεις για τις οποίες δεν υπάρχει..."; "Τουλάχιστον δεν σχηματίζονται με τη λέξη "man"! Τι σχέση έχει η λέξη "man" με τα ελληνικά; Η λέξη πυροσβέστης υπάρχει στο θηλυκό γένος (πυροσβέστρια), όπως και η λέξη μαία (μαιευτής) (ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Έκδοση 2014).Αν όλα αυτά φαίνονται περίεργα σε κάποιες και κάποιους, υπάρχουν και χειρότερα. Έτσι η συμπεριληπτική γλώσσα στα αγγλικά/αμερικάνικα ξεφεύγει από κάθε λογική κάποιες φορές. Έτσι οι υποστηρικτές της γλώσσας αντικατάστασης προτείνουν: Στελεχωμένος, αντί για επανδρωμένος, νέα γυναίκα, αντί για κορίτσι (young woman αντί για girl), άνθρωπος με χρώμα, αντί για νέγρος ή ανατολίτης-Ασιάτης, μετανάστης χωρίς χαρτιά (undocumented immigrant), αντί για λαθρομετανάστης ή παράτυπος μετανάστης (illegal immigrant), μοντέλο με καμπύλες, αντί για χοντρό μοντέλο, αντί για είναι ομοφυλόφιλος (he is a gay) «είναι ομοφυλόφιλο άτομο, πρόσωπο» (he is a gay person), «Καλές γιορτές» αντί για «Καλά Χριστούγεννα», Χειμερινές διακοπές, αντί για Διακοπές Χριστουγέννων, αρίθμηση ετών με ΠΚΕ/ΚΕ (Πριν από την Κοινή Εποχή, Κοινή Εποχή) αντί για π.Χ./μ.Χ.(BCE/CE στα αγγλικά), "εργάτρια του σεξ", αντί για "πόρνη", "κηδεμόνας ή γονέας κατοικίδιου ζώου", αντί για "ιδιοκτήτης κατοικίδιου" κ.ά. Το «κηδεμόνας ή γονέας κατοικίδιου ζώου», εισήχθη το 1999 από τον Δρ. Elliot Katz και την ομάδα του, καθώς ταύτισε την ιδιοκτησία ζώων με την ανθρώπινη σκλαβιά, δηλώνοντας ότι δεν «κατέχουμε τα ζώα, απλά είμαστε, "κηδεμόνες" τους». Έτσι φτάσαμε στο σημείο ορισμένες και ορισμένοι να αυτοσυστήνονται ως «γατογονείς» ή «σκυλογονείς»…Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, έχει αρχίσει να καθιερώνεται στη χώρα μας ένα ουδέτερο γένος για λέξεις που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι έχουν μόνο αρσενικό και θηλυκό γένος: φοιτητής-φοιτήτρια, σπουδαστής-σπουδάστρια, καλλιτέχνης-καλλιτέχνιδα. Κατά την κατάληψη της ΑΣΚΤ τον περασμένο Μάρτιο εκδόθηκε ανακοίνωση, τμήμα της οποίας παραθέτουμε: «Το τελευταίο διάστημα, σύσσωμα τα σπουδαστά-τριες-τες (σημ: άτονο το-τες της κατάληξης, δηλαδή σπούδαστες ή σπουδάστες και χωρίς κόμμα ενδιάμεσα...) και τα φοιτητά-τριες-τες (ισχύουν τα ίδια λάθη με το προηγούμενο) του πολιτισμού και της τέχνης κινητοποιούνται κόντρα στις αντιδραστικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Τα καλλιτεχνικά/ιδες/ες (λείπουν οι παύλες πριν τις καταλήξεις...) δείχνουν ότι δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω’»...Ενώ στο indymedia.gr διαβάζουμε: «Μισθοί για τα φοιτητά και κάποιες σκέψεις γύρω από τις διάφορες μορφές αορατοποιημένης (ποια είναι η ετυμολογία της λέξης άραγε) εργασίας» (15 Μαρτίου 2021). Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος γράφει για ένα ουδέτερο γένος «το οποίο υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης κατάστασης»... Πολύ συχνά, τα τελευταία γράμματα μιας λέξης που δηλώνουν το γένος της, αντικαθίστανται από το @, π.χ. φοιτητ@. Όταν η άγνοια, οδηγεί στην παράνοια, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, νομίζουμε.Η ελληνική γλώσσα έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Οι όποιες αλλαγές σ' αυτήν με το πέρασμα του χρόνου προέκυψαν με φυσικό τρόπο και όχι με άνωθεν υποδείξεις, περιορισμούς ή ντιρεκτίβες. Ορισμένες και ορισμένοι στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας και όχι μόνο, βάλθηκαν να παραποιήσουν και να αλλοιώσουν και την ελληνική γλώσσα, μετά από τόσα άλλα. Η ισότητα των φύλων δεν θα έρθει προσθέτοντας μια κατάληξη σε κάποιες λέξεις ή με τη χρήση αδόκιμων νεολογισμών. Δικαίωμα καθεμιάς και καθενός είναι να αυτοπροσδιορίζεται και να αυτοχαρακτηρίζεται όπως θέλει. Δικαιωματιστές, εθνομηδενιστές και λοιποί, στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία(άσχετα αν κάποιες/-οι διαφωνούν), ειδικά σε αυτή, όσο κι αν προσπαθήσουν οι δεν θα μπορέσουν, ό,τι κι αν κάνουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους...Και όσες κερκόπορτες κι αν προσπαθήσουν να βρουν, δεν θα καταφέρουν να πετύχουν τους σκοπούς τους…ΥΓ. Οι ασάφειες του κειμένου του Ευρωκοινοβουλίου, οφείλονται στους συντάκτες του…