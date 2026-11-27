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Ο Παναθηναϊκός απέρριψε έξι προτάσεις για τον Γιάγκουσιτς και περιμένει κρούσεις στα 20 εκατ. ευρώ
Ο Παναθηναϊκός απέρριψε έξι προτάσεις για τον Γιάγκουσιτς και περιμένει κρούσεις στα 20 εκατ. ευρώ
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Θέμα στην Κροατία έγινε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος φέτος μετρά 15 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μια ασίστ με τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Οι συμπατριώτες του κάνουν λόγο για έναν από τους παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα της ανδρικής εθνικής ομάδας, καθώς την πορεία του παρακολουθεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σλάβεν Μπίλιτς. Αυτό που είναι δεδομένο είναι πως ο Γιάγκουσιτς θα είναι ο ηγέτης της Κροατίας στο Euro U21 που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Οι Κροάτες βρίσκονται μάλιστα στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας.
Στο αφιέρωμα που του έχει κάνει η γνωστή ιστοσελίδα «jutarnji», γίνεται λόγος για έξι προτάσεις άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ που απέρριψε ο Παναθηναϊκός. Τα χρήματα αυτά ήταν, σύμφωνα με τους Κροάτες, που δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του από την Σλάβεν Μπέλουπο.
Στο θέμα γίνεται λόγος για επισκέψεις του ατζέντη του Γιάγκουσιτς στην Αθήνα προκειμένου να μεταφέρει αυτές τις προτάσεις. Τονίζεται πως στον Παναθηναϊκό περιμένουν κρούσεις στο επίπεδο των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
«Ο Γιάγκουσιτς επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό, θα δουλέψει και θα προοδεύσει για να κερδίσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή» δήλωσε στην «jutarnji» ο ατζέντης του Ματέι Σκέγκρο.
Οι συμπατριώτες του κάνουν λόγο για έναν από τους παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα της ανδρικής εθνικής ομάδας, καθώς την πορεία του παρακολουθεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σλάβεν Μπίλιτς. Αυτό που είναι δεδομένο είναι πως ο Γιάγκουσιτς θα είναι ο ηγέτης της Κροατίας στο Euro U21 που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Οι Κροάτες βρίσκονται μάλιστα στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας.
Στο αφιέρωμα που του έχει κάνει η γνωστή ιστοσελίδα «jutarnji», γίνεται λόγος για έξι προτάσεις άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ που απέρριψε ο Παναθηναϊκός. Τα χρήματα αυτά ήταν, σύμφωνα με τους Κροάτες, που δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του από την Σλάβεν Μπέλουπο.
Στο θέμα γίνεται λόγος για επισκέψεις του ατζέντη του Γιάγκουσιτς στην Αθήνα προκειμένου να μεταφέρει αυτές τις προτάσεις. Τονίζεται πως στον Παναθηναϊκό περιμένουν κρούσεις στο επίπεδο των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
«Ο Γιάγκουσιτς επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό, θα δουλέψει και θα προοδεύσει για να κερδίσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή» δήλωσε στην «jutarnji» ο ατζέντης του Ματέι Σκέγκρο.
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