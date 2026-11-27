ασικά εργαλεία της Δημοκρατίας είναι η κριτική, η αντιπαράθεση και ο διάλογος, «ακόμη και όταν διεξάγονται με ιδιαίτερη οξύτητα και σφοδρότητα» όπως αναφέρει.





Κάνοντας λόγο για απόλυτα τοξική περίοδο, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Μαριζέττα Αντωνοπούλου, που χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη «αρχή της διαφθοράς» μιλώντας στο OPEN για την υπόθεση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη, αναφέρει ότι δεν θα γίνει η αφορμή «να πέσει περισσότερο λάδι στη φωτιά», προσθέτοντας ότι βΜετά τη δήλωσή της - και την προαναγγελία από το ΠΑΣΟΚ ότι θα κατατεθεί μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση - η κα Αντωνοπούλου είχε διαμηνύσει ότι επρόκειτο να ανασκευάσει, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την ανάρτησή της.Σε αυτήν την απόλυτα τοξική περίοδο που διανύουμε, δεν θα γίνω η αφορμή να πέσει περισσότερο λάδι στη φωτιά.Απέναντι στην κοινωνία βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη κι εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας.Μια έκφρασή μου πυροδότησε αντιδράσεις. Όχι στις παρερμηνείες, όχι στα λάθος μηνύματα.Βασικά εργαλεία της Δημοκρατίας είναι η κριτική, η αντιπαράθεση και ο διάλογος, ακόμη και όταν διεξάγονται με ιδιαίτερη οξύτητα και σφοδρότητα. Οι δικαστικές αίθουσες δεν είναι χώροι πολιτικής αντιπαράθεσης.Ναι στην πολιτική αντιπαράθεση, καθαρά, χωρίς τοξικότητα, πάνω από όλα όμως με ειλικρίνεια.