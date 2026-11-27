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«Τον λένε Μπάμπη, Μπάμπη Κωστούλα και είναι σκέτος δυναμίτης»: Το σύνθημα των οπαδών της Μπράιτον για τον Έλληνα άσο, βίντεο
«Τον λένε Μπάμπη, Μπάμπη Κωστούλα και είναι σκέτος δυναμίτης»: Το σύνθημα των οπαδών της Μπράιτον για τον Έλληνα άσο, βίντεο
Οι οπαδοί της Μπράιτον σκάρωσαν σύνθημα για τον Έλληνα επιθετικό και το τραγούδησαν στο παιχνίδι με την Κραϊόβα όπου βρήκε και δίχτυα
«Τρέλα» για τον Μπάμπη Κωστούλα στο Μπράιτον.
Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας τον λατρεύουν αφού είναι βασικός στη φετινή πορεία του κλαμπ στην Premier League αλλά και στο Conference League.
O διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 4-0 της Μπράιτον κόντρα στην Κραϊόβα για το Conference League και οι οπαδοί των «γλάρων» λάνσαραν νέο σύνθημα για εκείνον!
«Ήρθε απ’ την Αθήνα για να παίξει στα μπλε και στα λευκά.
Πίνει τις Μythos, είναι σκέτος δυναμίτης. Λατρεύει τον Χίρτσελερ και το Albion Kebabs.
Τον λένε Μπάμπη, Μπάμπη Κωστούλα», αναφέρει το σύνθημα για τον Έλληνα άσο ο οποίος έχει φέτος 15 αγώνες και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας τον λατρεύουν αφού είναι βασικός στη φετινή πορεία του κλαμπ στην Premier League αλλά και στο Conference League.
This Charalampos Kostoulas chant is absolutely class. 👏🇬🇷 https://t.co/WDsaafUJzW— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 27, 2026
O διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 4-0 της Μπράιτον κόντρα στην Κραϊόβα για το Conference League και οι οπαδοί των «γλάρων» λάνσαραν νέο σύνθημα για εκείνον!
«Ήρθε απ’ την Αθήνα για να παίξει στα μπλε και στα λευκά.
Πίνει τις Μythos, είναι σκέτος δυναμίτης. Λατρεύει τον Χίρτσελερ και το Albion Kebabs.
Τον λένε Μπάμπη, Μπάμπη Κωστούλα», αναφέρει το σύνθημα για τον Έλληνα άσο ο οποίος έχει φέτος 15 αγώνες και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
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