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Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Άρη ο Ρέτσος
Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Άρη ο Ρέτσος
O Παναγιώτης Ρέτσος έχει ενοχλήσεις στο πόδι από το παιχνίδι με τη Μίλαν και δύσκολα θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη
Δύσκολα θα παίξει κόντρα στον Άρη ο Παναγιώτης Ρέτσος.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει ενοχλήσεις στο πόδι από το παιχνίδι με τη Μίλαν και όπως όλα δείχνουν δεν θα ταξιδέψει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το ματς της Κυριακής (19:00) με τον Άρη για τη Stoiximan Super League.
O Ρέτσος έγινε αλλαγή στο 82' του αγώνα με την Μίλαν και έδειχνε να πονάει.
Θυμίζουμε εκτός για τον Ολυμπιακό στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη είναι οι Έσε, Πουέρτα, Μπέιλι και Τσικίνιο.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει ενοχλήσεις στο πόδι από το παιχνίδι με τη Μίλαν και όπως όλα δείχνουν δεν θα ταξιδέψει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το ματς της Κυριακής (19:00) με τον Άρη για τη Stoiximan Super League.
O Ρέτσος έγινε αλλαγή στο 82' του αγώνα με την Μίλαν και έδειχνε να πονάει.
Θυμίζουμε εκτός για τον Ολυμπιακό στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη είναι οι Έσε, Πουέρτα, Μπέιλι και Τσικίνιο.
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