Ξέσπασε ο Αταμάν κατά της L’Équipe για τις κατηγορίες περί ρατσισμού: «Δεν το δέχομαι αυτό, σέβομαι όλα τα έθνη»
Ξέσπασε ο Αταμάν κατά της L’Équipe για τις κατηγορίες περί ρατσισμού: «Δεν το δέχομαι αυτό, σέβομαι όλα τα έθνη»
Ο Τούρκος προπονητής πέρασε στην αντεπίθεση μετά την αναφορά του γαλλικού ΜΜΕ ως ρατσιστική στην αντίδραση του για τους ξένους παίκτες στις εθνικές ομάδες
Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στην αντεπίθεση μετά την αναφορά της L' Equipe ως ρατσιστική για την τοποθέτηση του που είχε κάνει για τους ξένους παίκτες στις εθνικές ομάδες μπάσκετ.
Ο Τούρκος τεχνικός είχε χαρακτηρίσει «Τούρκο με τα όλα του» τον Μπιμπέροβιτς και όλα αυτά τα σχόλια είχαν φέρει ντόμινο δηλώσεων ενώ είχε κάνει αναφορά και ο Φουρνιέ λέγοντας «Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος, δεν μπορείς να είσαι Γάλλος; Τι στο καλό συζητάμε εδώ;».
Ο Αταμάν απάντησε στην L' Equipe τελικά μετά την αναφορά της ως ρατσιστική για την τοποθέτησή του και έγραψε στα social media: «Αυτή είναι η απάντησή μου στη γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα L’ Equipe, η οποία δημοσίευσε την κριτική μου για τους κανονισμούς της FIBA σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής παικτών, χαρακτηρίζοντάς την ως «ρατσισμό».
Η δήλωσή μου είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία από την παιδική του ηλικία, έχει τουρκικές ρίζες και νιώθει ότι ανήκει σε αυτή τη χώρα, δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα βάσει του σχετικού καθεστώτος συμμετοχής. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο επεσήμανα πώς άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από παρόμοιες διατάξεις συμμετοχής υπό ανάλογες συνθήκες.
Ο όρος «μαύρος παίκτης» (Black player), τον οποίο χρησιμοποίησα στη δήλωσή μου, είναι μια συνηθισμένη έκφραση στην μπασκετική μας ορολογία και δεν φέρει καμία ρατσιστική χροιά. Ως προπονητής που, καθ’ όλη τη διάρκεια της 30ετούς καριέρας μου, έχω συνεργαστεί με παίκτες όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών και διατηρώ σταθερά καλές σχέσεις μαζί τους, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι απορρίπτω κατηγορηματικά αυτή τη σκόπιμη κατηγορία της L’Équipe.
Ως άνθρωπος που ήταν πάντα περήφανος για το έθνος του, που έχει βιώσει ο ίδιος περιστασιακά τον ρατσισμό, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετώπιζε πάντα όλα τα έθνη με σεβασμό, δεν θα μπορούσα ποτέ να ανεχτώ τον ρατσισμό ή να κάνω ένα σχόλιο με σκοπό να μεταφέρω ένα τέτοιο νόημα. Υποβάλλω με σεβασμό αυτή τη δήλωση προς ενημέρωση του κοινού».
Ο Τούρκος τεχνικός είχε χαρακτηρίσει «Τούρκο με τα όλα του» τον Μπιμπέροβιτς και όλα αυτά τα σχόλια είχαν φέρει ντόμινο δηλώσεων ενώ είχε κάνει αναφορά και ο Φουρνιέ λέγοντας «Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος, δεν μπορείς να είσαι Γάλλος; Τι στο καλό συζητάμε εδώ;».
Ο Αταμάν απάντησε στην L' Equipe τελικά μετά την αναφορά της ως ρατσιστική για την τοποθέτησή του και έγραψε στα social media: «Αυτή είναι η απάντησή μου στη γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα L’ Equipe, η οποία δημοσίευσε την κριτική μου για τους κανονισμούς της FIBA σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής παικτών, χαρακτηρίζοντάς την ως «ρατσισμό».
Η δήλωσή μου είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία από την παιδική του ηλικία, έχει τουρκικές ρίζες και νιώθει ότι ανήκει σε αυτή τη χώρα, δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα βάσει του σχετικού καθεστώτος συμμετοχής. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο επεσήμανα πώς άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από παρόμοιες διατάξεις συμμετοχής υπό ανάλογες συνθήκες.
Ο όρος «μαύρος παίκτης» (Black player), τον οποίο χρησιμοποίησα στη δήλωσή μου, είναι μια συνηθισμένη έκφραση στην μπασκετική μας ορολογία και δεν φέρει καμία ρατσιστική χροιά. Ως προπονητής που, καθ’ όλη τη διάρκεια της 30ετούς καριέρας μου, έχω συνεργαστεί με παίκτες όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών και διατηρώ σταθερά καλές σχέσεις μαζί τους, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι απορρίπτω κατηγορηματικά αυτή τη σκόπιμη κατηγορία της L’Équipe.
Ως άνθρωπος που ήταν πάντα περήφανος για το έθνος του, που έχει βιώσει ο ίδιος περιστασιακά τον ρατσισμό, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετώπιζε πάντα όλα τα έθνη με σεβασμό, δεν θα μπορούσα ποτέ να ανεχτώ τον ρατσισμό ή να κάνω ένα σχόλιο με σκοπό να μεταφέρω ένα τέτοιο νόημα. Υποβάλλω με σεβασμό αυτή τη δήλωση προς ενημέρωση του κοινού».
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