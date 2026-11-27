Βίντεο σοκ από τη Μασσαλία: Οπαδοί της Λέφσκι γίνονται «ασπίδα» για να προστατεύσουν γυναίκα από την άγρια επίθεση των χούλιγκανς της Μαρσέιγ
Βίντεο σοκ από τη Μασσαλία: Οπαδοί της Λέφσκι γίνονται «ασπίδα» για να προστατεύσουν γυναίκα από την άγρια επίθεση των χούλιγκανς της Μαρσέιγ
Οι Γάλλοι οπαδοί όρμηξαν σε εκείνους της βουλγαρικής ομάδας στο Βελοντρόμ πριν τον αγώνα για το Europa League
Θέμα συζήτησης παραμένουν στην ποδοσφαιρική Ευρώπη τα, απίστευτης αγριότητας, επεισόδια που έγιναν στο Βελοντρόμ πριν την έναρξη του αγώνα της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League.
Οι οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν σε αυτούς της βουλγαρικής ομάδας και τους χτύπησαν πριν προλάβει να επέμβει η αστυνομία. Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά.
Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του εκτελεστικού διευθυντή της Λέφσκι Σόφιας, Ντανιέλ Μποριμίροφ, ο οποίος ζήτησε να μη γίνουν ξανά παιχνίδια στο Βελοντρόμ: «Ελπίζω να μην διεξαχθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, όχι να μας επιτρέπει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές. Οι αξιωματούχοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες».
Οι οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν σε αυτούς της βουλγαρικής ομάδας και τους χτύπησαν πριν προλάβει να επέμβει η αστυνομία. Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά.
Σε ένα από αυτό οπαδοί της Λέφσκι έχουν γίνει ανθρώπινη ασπίδα σε μια γυναίκα, η οποία, ωστόσο, δεν γλιτώνει από την αγριότητα των οπαδών της Μαρσέιγ και δέχεται δυνατά χτυπήματα.
Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia. La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata 📹 @canalplus https://t.co/ElNZ7YJP3E— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 27, 2026
Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του εκτελεστικού διευθυντή της Λέφσκι Σόφιας, Ντανιέλ Μποριμίροφ, ο οποίος ζήτησε να μη γίνουν ξανά παιχνίδια στο Βελοντρόμ: «Ελπίζω να μην διεξαχθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, όχι να μας επιτρέπει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές. Οι αξιωματούχοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες».
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