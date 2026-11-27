Το Εκουαδόρ θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, που διεξάγεται στο Κατάρ.



Η αναμέτρηση θα γίνει την Τρίτη (1/12, 16:30) και η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αν επικρατήσει θα κερδίσει την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.



Το Εκουαδόρ νίκησε 1-0 τη Νέα Καληδονία, αναδείχθηκε ισόπαλο 0-0 με την Ουγκάντα και ηττήθηκε 3-2 από τη Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα να καταλάβει την 3η θέση στο Β' γκρουπ.



Η Εθνική με τις νίκες 2-1 επί της Αιγύπτου, 2-1 επί του Παναμά και 4-1 με αντίπαλο το Κατάρ ήταν πρώτη στο Α' γκρουπ.