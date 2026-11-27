Το Εκουαδόρ αντίπαλος της Ελλάδας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17
Το Εκουαδόρ αντίπαλος της Ελλάδας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17
Οι αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας είχαν μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα στη φάση των ομίλων
Το Εκουαδόρ θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, που διεξάγεται στο Κατάρ.
Η αναμέτρηση θα γίνει την Τρίτη (1/12, 16:30) και η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αν επικρατήσει θα κερδίσει την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
Το Εκουαδόρ νίκησε 1-0 τη Νέα Καληδονία, αναδείχθηκε ισόπαλο 0-0 με την Ουγκάντα και ηττήθηκε 3-2 από τη Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα να καταλάβει την 3η θέση στο Β' γκρουπ.
Η Εθνική με τις νίκες 2-1 επί της Αιγύπτου, 2-1 επί του Παναμά και 4-1 με αντίπαλο το Κατάρ ήταν πρώτη στο Α' γκρουπ.
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