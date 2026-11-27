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Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Δευτέρα τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Τσέλιε
Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Δευτέρα τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Τσέλιε
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Europa League την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου παίζοντας στη Σλοβενία με την Τσέλιε
Κυκλοφορούν μέσω internet την Δευτέρα 30/11 τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Τσέλιε για το Europa League.
H ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην Celje που θα διεξαχθεί στο «Stadion Celje» την Πέμπτη 10/12/2026 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από τη Δευτέρα 30/11 από τις 16:00 έως την Τρίτη 08/12 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους.
Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης και η κάρτα μέλους για κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ή η κάρτα φιλάθλου για μη κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.
Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.
Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email, τα οποίο θα περιέχει τα εισιτήρια σε μορφή PDF.
Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35€ και 75€.
H ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην Celje που θα διεξαχθεί στο «Stadion Celje» την Πέμπτη 10/12/2026 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από τη Δευτέρα 30/11 από τις 16:00 έως την Τρίτη 08/12 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους.
Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης και η κάρτα μέλους για κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ή η κάρτα φιλάθλου για μη κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.
Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.
Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email, τα οποίο θα περιέχει τα εισιτήρια σε μορφή PDF.
Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35€ και 75€.
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