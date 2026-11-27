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Euroleague: MVP του Νοεμβρίου ο Χίφι της Παρί
Euroleague: MVP του Νοεμβρίου ο Χίφι της Παρί
Ο Χίφι αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP ενός μήνα στη Euroleague.
Ο Ναντίρ Χίφι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Νοεμβρίου στη EuroLeague, καθώς οδήγησε την Παρί σε πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς στη διάρκεια του μήνα. Μάλιστα σημείωσε το νικητήριο καλάθι σε τρεις από αυτούς τους αγώνες (σ.σ. με Φενερμπαχτσέ, Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελ Αβίβ) και το ρεκόρ της γαλλικής ομάδας, από το 3-6, «ανέβηκε» στο 8-6. Ο 24χρονος γκαρντ είχε σε αυτά τα πέντε παιχνίδια μέσο όρο 19.4 πόντους, 6.0 ασίστ, 3.6 ριμπάουντ και 1.0 κλέψιμο.
Ο Χίφι αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP ενός μήνα στη EuroLeague. Είναι ο έκτος Γάλλος που το καταφέρνει, καθώς έχουν προηγηθεί οι Νάντο Ντε Κολό (τρεις φορές: Ιανουάριος 2025, Φεβρουάριος 2016, Ιανουάριος 2018), Σιλβέν Φρανσίσκο (Οκτώβριος 2025), Τεό Μαλεντόν (Δεκέμβριος 2024), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (Ιανουάριος 2022) και Τομά Ερτέλ (Φεβρουάριος 2017).
Επίσης, ο Χίφι είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης της Παρί που αποσπά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Τι Τζέι Σορτς το Νοέμβριο του 2024. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ της Βαλένθια ανακηρύχθηκε MVP του Οκτωβρίου.
Ο Χίφι αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP ενός μήνα στη EuroLeague. Είναι ο έκτος Γάλλος που το καταφέρνει, καθώς έχουν προηγηθεί οι Νάντο Ντε Κολό (τρεις φορές: Ιανουάριος 2025, Φεβρουάριος 2016, Ιανουάριος 2018), Σιλβέν Φρανσίσκο (Οκτώβριος 2025), Τεό Μαλεντόν (Δεκέμβριος 2024), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (Ιανουάριος 2022) και Τομά Ερτέλ (Φεβρουάριος 2017).
Επίσης, ο Χίφι είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης της Παρί που αποσπά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Τι Τζέι Σορτς το Νοέμβριο του 2024. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ της Βαλένθια ανακηρύχθηκε MVP του Οκτωβρίου.
It had to be him. @thenadirhifi is your November MVP! 👏 A well-deserved MVP of the Month honour after leading @ParisBasketball to an unbeaten 5-0 record in November, delivering ultimate clutch performances in three of those wins! Check out MVP Talk, Volume Two, hosted by @DevInTheLab, LIVE NOW on our YouTube: https://t.co/t8pf5zu784— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2026
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