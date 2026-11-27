Επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα: Δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Αττική με ύψη βροχής που θα φτάσουν ακόμη και τα 100 χιλιοστά
Επέλαση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα: Δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Αττική με ύψη βροχής που θα φτάσουν ακόμη και τα 100 χιλιοστά
Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, Πάρνηθα, Διόνυσος και Ωρωπός συγκαταλέγονται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στην Αττική - Προβλήματα με πλημμύρες σε Ιόνιο, Θεσπρωτία και Αιτωλοακαρνανία
Δύσκολο σαββατοκύριακο αναμένεται να περάσουν οι κάτοικοι της Αττικής καθώς μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να πέσουν σε πολλές περιοχές, που σε κάποιες περιπτώσεις υπολογίζεται ότι θα φτάσουν ακόμα και τα 100 χιλιοστά, ενώ η κακοκαιρία έχει ήδη αρχίσει την επέλασή της από τα δυτικά, με νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσπρωτία να πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα και αναμένεται να επεκταθεί σχεδόν στο σύνολο της χώρας.
Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Αττική, αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο (28/11) έως και το βράδυ της Κυριακής (29/11) με τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την ώρα που τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, να συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντικό όγκο αναφορικά με τη βροχή που θα πέσει.
Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, Πάρνηθα, Διόνυσος και Ωρωπός συγκαταλέγονται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στην Αττική, με τα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής να ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμη και τα 100 χιλιοστά.
Σημαντικές βροχοπτώσεις προβλέπονται και στο κέντρο της Αθήνας, στα ανατολικά προάστια, αλλά και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς το σύνολο σχεδόν του νομού βρίσκεται εντός της ζώνης αξιόλογων βροχοπτώσεων.
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η προγνωστική εικόνα για τη δυτική Ελλάδα, όπου οι συνολικές ποσότητες νερού ενδέχεται να υπερβούν τοπικά τα 200 χιλιοστά έως το τέλος της Κυριακής, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.
Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με με έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
Η εγκύκλιος προβλέπει υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, παροχή τηλεργασίας και προβλέψεις για τη διευκόλυνση κατά την προσέλευση και την αποχώρηση.
Το κείμενο της εγκυκλίου
A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες
Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικης Ελλαδας, την Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων νησων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου κυρίως καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 καθ’ολη την ημέρα σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.
Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.
Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Αττική, αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο (28/11) έως και το βράδυ της Κυριακής (29/11) με τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την ώρα που τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, να συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντικό όγκο αναφορικά με τη βροχή που θα πέσει.
Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, Πάρνηθα, Διόνυσος και Ωρωπός συγκαταλέγονται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στην Αττική, με τα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής να ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμη και τα 100 χιλιοστά.
Σημαντικές βροχοπτώσεις προβλέπονται και στο κέντρο της Αθήνας, στα ανατολικά προάστια, αλλά και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς το σύνολο σχεδόν του νομού βρίσκεται εντός της ζώνης αξιόλογων βροχοπτώσεων.
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η προγνωστική εικόνα για τη δυτική Ελλάδα, όπου οι συνολικές ποσότητες νερού ενδέχεται να υπερβούν τοπικά τα 200 χιλιοστά έως το τέλος της Κυριακής, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.
Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με με έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων λόγω της κακοκαιρίας το Σάββατο: Τι προβλέπει η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος προβλέπει υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, παροχή τηλεργασίας και προβλέψεις για τη διευκόλυνση κατά την προσέλευση και την αποχώρηση.
Το κείμενο της εγκυκλίου
A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες
Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικης Ελλαδας, την Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων νησων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου κυρίως καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 καθ’ολη την ημέρα σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.
Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.
Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.
Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας
Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ECMWF και του ICON δείχνουν ότι η Αττική αναμένεται να δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των δύο μοντέλων ως προς τη γεωγραφική κατανομή των εντονότερων φαινομένων.
Το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα εντοπίζεται στη δυτική και τη βόρεια Αττική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα του νομού θα μείνουν ανεπηρέαστα.
Αναλυτικά, τα εκτιμώμενα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής διαμορφώνονται ως εξής:
- Δυτική Αττική (Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα): 60-100 χιλιοστά βροχής, με πιθανότητα τοπικά να καταγραφούν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.
- Βόρεια Αττική (Πάρνηθα, Διόνυσος, Ωρωπός): 70-100 χιλιοστά, με ενδεχόμενο υπέρβασης των συγκεκριμένων τιμών στα ορεινά.
- Κέντρο της Αθήνας: 40-70 χιλιοστά.
- Ανατολική Αττική (Γέρακας, Παλλήνη, Ραφήνα, Μαραθώνας): 50-80 χιλιοστά.
- Νότια προάστια και παραλιακή ζώνη: 40-70 χιλιοστά.
Ενδεικτικά, τα 100 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των βροχοπτώσεων που προβλέπουν τα δύο μοντέλα για ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία για την εκδήλωση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων θα έχει, πέρα από το συνολικό ύψος της βροχής, η ένταση και η διάρκεια των καταιγίδων, καθώς και το ενδεχόμενο επαναλαμβανόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων στις ίδιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, βρίσκεται η Ζάκυνθος, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως και το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τους ανέμους να φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ύψος της βροχόπτωσης στο νησί ενδέχεται να φθάσει τα 60 χιλιοστά στη στεριά και τα 100 έως 120 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Η Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά αλλά και η Κέρκυρα ήταν οι πρώτες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από Πέμπτη προς Παρασκευή με κατολισθήσεις στο δρόμο μεταξύ Μυρσίνης και Μεγαδέντρου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ μηχανήματα προσπαθούν να κάνουν εφικτή την διέλευση των οχημάτων.
Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν από το μεσημέρι της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου, με το 112 να έχει ήδη ενεργοποιηθεί, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, την ώρα που σημαντικές ποσότητες νερού έχουν πέσει και στην περιοχή του Αιτωλικού.
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην υπόλοιπη Ελλάδα, έως και το τέλος της Κυριακής.
Το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON εμφανίζουν σημαντική σύγκλιση ως προς τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενισχύοντας την εκτίμηση για ένα ισχυρό επεισόδιο κακοκαιρίας με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.
Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων βρίσκονται η Ήπειρος, η δυτική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία, καθώς και τα ορεινά και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
Σημαντικές ποσότητες βροχής αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.
Σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 έως 150 χιλιοστά, ενώ σε ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας οι προγνωστικές τιμές υπερβαίνουν τοπικά ακόμη και τα 200 χιλιοστά.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν ισχυροί βοριάδες που από την Κυριακή θα φέρουν χαμηλές θερμοκρασίες και κύμα κρύου, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, με χιονοπτώσεις τόσο στην Πάρνηθα, όσο και στον Κιθαιρώνα. Όπως προσθέτει, οι ισχυρές καταιγίδες θα περάσουν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.
Δείτε την πρόβλεψή του
Σε αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Πέμπτη (26/11), προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σε αυτό αναφέρεται ότι έντονα θα είναι τα φαινόμενα, σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση τόσο για σήμερα, Παρασκευή, όσο και για αύριο, Σάββατο.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Αύριο Σάββατο (28-11) α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση) β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση) γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση). 3. Την Κυριακή (29-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.
Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ. Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο (28/11) κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή (29/11) κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.
Σύμφωνα με το meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Ειδικότερα, το Σάββατο (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα. Στους χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου.
Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις πρωινές (05:00-08:00) (πάνω), τις μεσημεριανές (11:00-14:00) (μέση) και απογευματινές ώρες (17:00-20:00) (κάτω) του Σαββάτου, καθώς επίσης οι θέσεις του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Την Κυριακή (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.
Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ECMWF και του ICON δείχνουν ότι η Αττική αναμένεται να δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των δύο μοντέλων ως προς τη γεωγραφική κατανομή των εντονότερων φαινομένων.
Κακοκαιρία στην Αττική: Οι περιοχές που θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού
Το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα εντοπίζεται στη δυτική και τη βόρεια Αττική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα του νομού θα μείνουν ανεπηρέαστα.
Αναλυτικά, τα εκτιμώμενα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής διαμορφώνονται ως εξής:
- Δυτική Αττική (Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα): 60-100 χιλιοστά βροχής, με πιθανότητα τοπικά να καταγραφούν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.
- Βόρεια Αττική (Πάρνηθα, Διόνυσος, Ωρωπός): 70-100 χιλιοστά, με ενδεχόμενο υπέρβασης των συγκεκριμένων τιμών στα ορεινά.
- Κέντρο της Αθήνας: 40-70 χιλιοστά.
- Ανατολική Αττική (Γέρακας, Παλλήνη, Ραφήνα, Μαραθώνας): 50-80 χιλιοστά.
- Νότια προάστια και παραλιακή ζώνη: 40-70 χιλιοστά.
Ενδεικτικά, τα 100 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των βροχοπτώσεων που προβλέπουν τα δύο μοντέλα για ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία για την εκδήλωση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων θα έχει, πέρα από το συνολικό ύψος της βροχής, η ένταση και η διάρκεια των καταιγίδων, καθώς και το ενδεχόμενο επαναλαμβανόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων στις ίδιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, βρίσκεται η Ζάκυνθος, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως και το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τους ανέμους να φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Σε Red Code η Ζάκυνθος, πλημμύρες σε Αιτωλοακαρνανία και Θεσπρωτία
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ύψος της βροχόπτωσης στο νησί ενδέχεται να φθάσει τα 60 χιλιοστά στη στεριά και τα 100 έως 120 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Η Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά αλλά και η Κέρκυρα ήταν οι πρώτες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από Πέμπτη προς Παρασκευή με κατολισθήσεις στο δρόμο μεταξύ Μυρσίνης και Μεγαδέντρου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ μηχανήματα προσπαθούν να κάνουν εφικτή την διέλευση των οχημάτων.
Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν από το μεσημέρι της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου, με το 112 να έχει ήδη ενεργοποιηθεί, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, την ώρα που σημαντικές ποσότητες νερού έχουν πέσει και στην περιοχή του Αιτωλικού.
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην υπόλοιπη Ελλάδα, έως και το τέλος της Κυριακής.
Έως και 200 χιλιοστά βροχής στη δυτική Ελλάδα
Το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON εμφανίζουν σημαντική σύγκλιση ως προς τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενισχύοντας την εκτίμηση για ένα ισχυρό επεισόδιο κακοκαιρίας με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.
Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων βρίσκονται η Ήπειρος, η δυτική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία, καθώς και τα ορεινά και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
Σημαντικές ποσότητες βροχής αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.
Σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 έως 150 χιλιοστά, ενώ σε ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας οι προγνωστικές τιμές υπερβαίνουν τοπικά ακόμη και τα 200 χιλιοστά.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν ισχυροί βοριάδες που από την Κυριακή θα φέρουν χαμηλές θερμοκρασίες και κύμα κρύου, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, με χιονοπτώσεις τόσο στην Πάρνηθα, όσο και στον Κιθαιρώνα. Όπως προσθέτει, οι ισχυρές καταιγίδες θα περάσουν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.
Δείτε την πρόβλεψή του
Σε αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Πέμπτη (26/11), προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σε αυτό αναφέρεται ότι έντονα θα είναι τα φαινόμενα, σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση τόσο για σήμερα, Παρασκευή, όσο και για αύριο, Σάββατο.
Η ΕΜΥ αναβάθμισε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Αύριο Σάββατο (28-11) α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση) β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση) γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση). 3. Την Κυριακή (29-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.
Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ. Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο (28/11) κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή (29/11) κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.
Σύμφωνα με το meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Ειδικότερα, το Σάββατο (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα. Στους χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου.
Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία
Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις πρωινές (05:00-08:00) (πάνω), τις μεσημεριανές (11:00-14:00) (μέση) και απογευματινές ώρες (17:00-20:00) (κάτω) του Σαββάτου, καθώς επίσης οι θέσεις του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Την Κυριακή (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.
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