Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Στις ελληνικές θάλασσες η φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Πολεμικό Ναυτικό καλωσορίζει τη νέα Belharra
Στις ελληνικές θάλασσες η φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Πολεμικό Ναυτικό καλωσορίζει τη νέα Belharra
Στο μήνυμα, το οποίο υπογράφει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, εκφράζεται η ικανοποίηση για την άφιξη του πλοίου, αλλά και για την εξαιρετική απόδοση και τον επαγγελματισμό του πληρώματος κατά τη διαδικασία παραλαβής
Στις ελληνικές θάλασσες πλέει η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», με το Πολεμικό Ναυτικό να την καλωσορίζει μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο μήνυμα, το οποίο υπογράφει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, εκφράζεται η ικανοποίηση για την άφιξη του πλοίου, αλλά και για την εξαιρετική απόδοση και τον επαγγελματισμό του πληρώματος κατά τη διαδικασία παραλαβής.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φρεγάτα «Κίμων», με την οποία ο «Νέαρχος» αναμένεται σύντομα να συνυπάρξει, αποτελώντας μαζί της μέρος της νέας εικόνας του ελληνικού στόλου.
«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Ο αρχηγός ΓΕΝ καλεί το πλήρωμα να συνεχίσει τον πλου με υψηλό φρόνημα και αποφασιστικότητα, ατενίζοντας τις ελληνικές θάλασσες «με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη», ενώ κλείνει το μήνυμά του με την ευχή «με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας». «Καλώς ορίσατε», καταλήγει το μήνυμα του Πολεμικού Ναυτικού.
Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία.
Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής.
Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.
Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.
Καλώς ορίσατε
Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ
Αρχηγός ΓΕΝ
Στο μήνυμα, το οποίο υπογράφει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, εκφράζεται η ικανοποίηση για την άφιξη του πλοίου, αλλά και για την εξαιρετική απόδοση και τον επαγγελματισμό του πληρώματος κατά τη διαδικασία παραλαβής.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φρεγάτα «Κίμων», με την οποία ο «Νέαρχος» αναμένεται σύντομα να συνυπάρξει, αποτελώντας μαζί της μέρος της νέας εικόνας του ελληνικού στόλου.
«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Ο αρχηγός ΓΕΝ καλεί το πλήρωμα να συνεχίσει τον πλου με υψηλό φρόνημα και αποφασιστικότητα, ατενίζοντας τις ελληνικές θάλασσες «με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη», ενώ κλείνει το μήνυμά του με την ευχή «με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας». «Καλώς ορίσατε», καταλήγει το μήνυμα του Πολεμικού Ναυτικού.
Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία.
Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής.
Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.
Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.
Καλώς ορίσατε
Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ
Αρχηγός ΓΕΝ
Η Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ F-602 πλέει στις ελληνικές θάλασσες 🇬🇷⚓🌊 #hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/iDHbM1XtWB— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα