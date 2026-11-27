Εθνική Ελπίδων: Με Κροατία η πρεμιέρα στο Euro U21, όλο το πρόγραμμα
Εθνική Ελπίδων: Με Κροατία η πρεμιέρα στο Euro U21, όλο το πρόγραμμα
Η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει το 2027 σε Euro μετά από 25 χρόνια και θα παίξει όλα ματς του ομίλου της στη Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία
Καθορίστηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027.
Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο με την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Κροατία και η πρεμιέρα της θα διεξαχθεί 17 Ιουνίου, με αντίπαλο την Κροατία
Αναλυτικά οι αγώνες του 3ου ομίλου που θα διεξαχθούν στην Σερβία:
1η αγωνιστική: Πέμπτη 17 Ιουνίου
Ελλάδα – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Πορτογαλία, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
2η αγωνιστική: Κυριακή 20 Ιουνίου
Πορτογαλία – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Ελλάδα, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
3η αγωνιστική: Τετάρτη 23 Ιουνίου
Πορτογαλία – Ελλάδα, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Κροατία – Τσεχία, 19:00 (Loznica Stadium, Loznica)
Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα αγώνων των τεσσάρων ομίλων της τελικής φάσης του EURO 2027.
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προκριθούν στην προημιτελική φάση και θα αγωνιστούν σε νοκ άουτ αγώνες με παράταση και πέναλτι, για την πρόκριση στην τετράδα. Αντίστοιχοι αγώνες θα γίνουν και στην ημιτελική φάση για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο με την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Κροατία και η πρεμιέρα της θα διεξαχθεί 17 Ιουνίου, με αντίπαλο την Κροατία
Αναλυτικά οι αγώνες του 3ου ομίλου που θα διεξαχθούν στην Σερβία:
1η αγωνιστική: Πέμπτη 17 Ιουνίου
Ελλάδα – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Πορτογαλία, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
2η αγωνιστική: Κυριακή 20 Ιουνίου
Πορτογαλία – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Ελλάδα, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
3η αγωνιστική: Τετάρτη 23 Ιουνίου
Πορτογαλία – Ελλάδα, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Κροατία – Τσεχία, 19:00 (Loznica Stadium, Loznica)
Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα αγώνων των τεσσάρων ομίλων της τελικής φάσης του EURO 2027.
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προκριθούν στην προημιτελική φάση και θα αγωνιστούν σε νοκ άουτ αγώνες με παράταση και πέναλτι, για την πρόκριση στην τετράδα. Αντίστοιχοι αγώνες θα γίνουν και στην ημιτελική φάση για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
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