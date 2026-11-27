Ο Μπρους Γουίλις σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του, Ράμερ
Ο Μπρους Γουίλις σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του, Ράμερ
Η μεγαλύτερη κόρη του 71χρονου ηθοποιού και της Ντέμι Μουρ δημοσίευσε τη συγκεκριμένη φωτογραφία με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών
Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Μπρους Γουίλις μοιράστηκε η κόρη του, Ράμερ, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, εκείνη χαϊδεύει το πρόσωπο του πατέρα της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που έχει τη δυνατότητα να περνά μαζί του.
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του 71χρονου ηθοποιού και της Ντέμι Μουρ μοιράστηκε μέσω Instagram μια εικόνα που τη δείχνει να ακουμπά στοργικά το χέρι της στο μάγουλο του πατέρα της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, ενώ οι δυο τους κάθονται σε εξωτερικό χώρο.
«Ευγνώμων», έγραψε η 38χρονη στη λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία στη συνέχεια κοινοποίησε και στα Instagram Stories της, συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι «You Are the Best Thing» του Ρέι ΛαΜοντάν.
Δείτε την ανάρτηση
Η δημοσίευση της Ράμερ Γουίλις έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημόσια συγγνώμη της αδερφής της, Ταλούλα, η οποία είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με τον πατέρα τους, κρίνοντας εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για μια υπερβολικά προσωπική στιγμή.
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, το οποίο στη συνέχεια διέγραψε, πατέρας και κόρη κρατιούνταν από το χέρι, καθισμένοι σε μια κούνια στη βεράντα. «Ξέρω ότι όλοι τον αγαπάτε. Τον αγαπώ κι εγώ. Τον αγαπά η οικογένειά μου. Και εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος ήρωας που γνωρίζουμε», είχε αναφέρει η Ταλούλα Γουίλις.
Η φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του 71χρονου ηθοποιού και της Ντέμι Μουρ μοιράστηκε μέσω Instagram μια εικόνα που τη δείχνει να ακουμπά στοργικά το χέρι της στο μάγουλο του πατέρα της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, ενώ οι δυο τους κάθονται σε εξωτερικό χώρο.
«Ευγνώμων», έγραψε η 38χρονη στη λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία στη συνέχεια κοινοποίησε και στα Instagram Stories της, συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι «You Are the Best Thing» του Ρέι ΛαΜοντάν.
Δείτε την ανάρτηση
Η δημοσίευση της Ράμερ Γουίλις έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημόσια συγγνώμη της αδερφής της, Ταλούλα, η οποία είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με τον πατέρα τους, κρίνοντας εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για μια υπερβολικά προσωπική στιγμή.
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, το οποίο στη συνέχεια διέγραψε, πατέρας και κόρη κρατιούνταν από το χέρι, καθισμένοι σε μια κούνια στη βεράντα. «Ξέρω ότι όλοι τον αγαπάτε. Τον αγαπώ κι εγώ. Τον αγαπά η οικογένειά μου. Και εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος ήρωας που γνωρίζουμε», είχε αναφέρει η Ταλούλα Γουίλις.
Η φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει
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