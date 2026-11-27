Η ΟΥΕΦΑ ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για τα επεισόδια στον αγώνα Μαρσέιγ-Λέφσκι Σόφιας
Η ΟΥΕΦΑ ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για τα επεισόδια στον αγώνα Μαρσέιγ-Λέφσκι Σόφιας
Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας επιτέθηκαν στους Βούλγαρους με απίστευτη αγριότητα πριν την έναρξη του ματς στο Βελοντρόμ για το Europa League
Η ΟΥΕΦΑ δε θα μπορούσα να μείνει άπραγη μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο Βελοντρόμ πριν την έναρξη του αγώνα για το Europa League ανάμεσα στη Μαρσέιγ και την Λέφσκι Σόφιας.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (27/11) την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για τα όσα έγιναν, με τους οπαδούς της Μαρσέιγ να χτυπούν και να τραυματίζουν φιλάθλους της βουλγαρικής ομάδας.
Ακόμα και γυναίκες έπεσαν θύματα των επιθέσεων των χούλιγκανς της Μαρσέιγ και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκαλούν σοβαρές συζητήσεις για το τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο τιμωρίας.
«Η ΟΥΕΦΑ καταδικάζει τα σοβαρά επεισόδια και τη βία και όρισε επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικούς επιθεωρητές για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα γεγονότα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Υπό έρευνα βρίσκεται επίσης ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και της Χάποελ Μπερ Σεβά επίσης για το Europa League ο οποίος διεξήχθη χθες Πέμπτη (26/11), στη Γεωργία. Είχε μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη στο Μπατούμι για λόγους ασφαλείας. Επεισόδια έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα όταν οι Τούρκοι σήκωσαν σημαία της Παλαιστίνης, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας.
Το παιχνίδι διακόπηκε στο 27' και συνεχίστηκε μετά από περίπου μισή ώρα λόγω επεισοδίων πάλι ανάμεσα στους οπαδούς της Μπεσίκτας και την αστυνομία.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (27/11) την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για τα όσα έγιναν, με τους οπαδούς της Μαρσέιγ να χτυπούν και να τραυματίζουν φιλάθλους της βουλγαρικής ομάδας.
Ακόμα και γυναίκες έπεσαν θύματα των επιθέσεων των χούλιγκανς της Μαρσέιγ και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκαλούν σοβαρές συζητήσεις για το τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο τιμωρίας.
«Η ΟΥΕΦΑ καταδικάζει τα σοβαρά επεισόδια και τη βία και όρισε επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικούς επιθεωρητές για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα γεγονότα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Υπό έρευνα βρίσκεται επίσης ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και της Χάποελ Μπερ Σεβά επίσης για το Europa League ο οποίος διεξήχθη χθες Πέμπτη (26/11), στη Γεωργία. Είχε μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη στο Μπατούμι για λόγους ασφαλείας. Επεισόδια έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα όταν οι Τούρκοι σήκωσαν σημαία της Παλαιστίνης, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας.
Το παιχνίδι διακόπηκε στο 27' και συνεχίστηκε μετά από περίπου μισή ώρα λόγω επεισοδίων πάλι ανάμεσα στους οπαδούς της Μπεσίκτας και την αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα