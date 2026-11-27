Η καταγγελία για την ΚΑΕ Ολυμπιακός αφορά την ανακοίνωση των Πειραιωτών, όπου κάτω από την οποία εμφανίστηκαν σχόλια για στοχοποίηση δικαστών στα social media της ομάδας ενώ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τις δηλώσεις του μετά το ματς με τη Χάποελ