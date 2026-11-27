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«Νίτρο του έχω βάλει»: 7χρονος οδηγούσε φορτηγό και ένας 53χρονος τον τραβούσε βίντεο από την θέση του συνοδηγού
«Νίτρο του έχω βάλει»: 7χρονος οδηγούσε φορτηγό και ένας 53χρονος τον τραβούσε βίντεο από την θέση του συνοδηγού
Οδηγούσε το φορτηγό ανάμεσα σε νταλίκες και γερανούς - Δικογραφία σε βάρος του 53χρονου και της μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Ένα απίστευτα επικίνδυνο περιστατικό, με πρωταγωνιστή ένα 7χρονο παιδί που βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού και έναν 53χρονο, να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο τους ελιγμούς και φρεναρίσματά του, αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της ειδικής ομάδας της Τροχαίας. Το βίντεο είχε αναρτηθεί στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο επίμαχο υλικό, που εντοπίστηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την ειδική ομάδα της Τροχαίας, ο 53χρονος εμφανίζεται στη θέση του συνοδηγού να βιντεοσκοπεί το παιδί την ώρα που οδηγεί το φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας με στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια.
Ο 7χρονος πραγματοποιεί στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και φρεναρίσματα, ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά που εκτελούν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
Στο βίντεο ακούγεται ο 53χρονος να λέει χαρακτηριστικά «Νίτρο του έχω βάλει», ενώ στη συνέχεια εύχεται στον ανήλικο «χρόνια πολλά για σήμερα, να τα εκατοστίσεις». Μάλιστα, σε άλλο σημείο της καταγραφής ακούγεται να τον προτρέπει να οδηγήσει και στην εθνική οδό, λέγοντάς του: «Άντε και στην εθνική, όχι μόνο στην μάντρα».
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 53χρονος δίνει οδηγίες στο παιδί για την οδήγηση, του ζητά να δυναμώσει τα λαϊκά τραγούδια που ακούγονται από το ραδιόφωνο, ενώ κάποια στιγμή το προτρέπει να αφήσει να περάσει ένα άλλο φορτηγό που κινείται στον ίδιο χώρο.
Προς το τέλος του βίντεο, ο 53χρονος και ο ανήλικος ποζάρουν μαζί στην κάμερα για να βγάλουν φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια το παιδί εξηγεί στον άνδρα κάποιο χαρακτηριστικό του οχήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συνθήκες δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για το παιδί όσο και για τους υπόλοιπους εργαζομένους και παρευρισκομένους στον χώρο.
Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν και διερεύνησαν το βιντεοληπτικό υλικό, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον 53χρονο, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και κατέγραφε την οδήγηση του ανηλίκου.
Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στο επίμαχο υλικό, που εντοπίστηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την ειδική ομάδα της Τροχαίας, ο 53χρονος εμφανίζεται στη θέση του συνοδηγού να βιντεοσκοπεί το παιδί την ώρα που οδηγεί το φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας με στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια.
Ο 7χρονος πραγματοποιεί στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και φρεναρίσματα, ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά που εκτελούν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
Δείτε το βίντεο με την οδήγηση του 7χρονου
Στο βίντεο ακούγεται ο 53χρονος να λέει χαρακτηριστικά «Νίτρο του έχω βάλει», ενώ στη συνέχεια εύχεται στον ανήλικο «χρόνια πολλά για σήμερα, να τα εκατοστίσεις». Μάλιστα, σε άλλο σημείο της καταγραφής ακούγεται να τον προτρέπει να οδηγήσει και στην εθνική οδό, λέγοντάς του: «Άντε και στην εθνική, όχι μόνο στην μάντρα».
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 53χρονος δίνει οδηγίες στο παιδί για την οδήγηση, του ζητά να δυναμώσει τα λαϊκά τραγούδια που ακούγονται από το ραδιόφωνο, ενώ κάποια στιγμή το προτρέπει να αφήσει να περάσει ένα άλλο φορτηγό που κινείται στον ίδιο χώρο.
Προς το τέλος του βίντεο, ο 53χρονος και ο ανήλικος ποζάρουν μαζί στην κάμερα για να βγάλουν φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια το παιδί εξηγεί στον άνδρα κάποιο χαρακτηριστικό του οχήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συνθήκες δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για το παιδί όσο και για τους υπόλοιπους εργαζομένους και παρευρισκομένους στον χώρο.
Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν και διερεύνησαν το βιντεοληπτικό υλικό, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον 53χρονο, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και κατέγραφε την οδήγηση του ανηλίκου.
Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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