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ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Καταγγελία στη EuroLeague κατά του Ολυμπιακού για πανό και συνθήματα στον αγώνα με Χάποελ
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Καταγγελία στη EuroLeague κατά του Ολυμπιακού για πανό και συνθήματα στον αγώνα με Χάποελ
Η καταγγελία περιλαμβάνει αναφορές σε υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και στο πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες και περιείχε αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν η καταγγελία περιλαμβάνει αναφορές σε υβριστικά συνθήματα για τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και στο πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες και περιείχε αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Ακόμα έγινε καταγγελία για συνθήματα που ακούστηκαν προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με προτροπές για άσκηση σωματικής βίας.
Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν η καταγγελία περιλαμβάνει αναφορές σε υβριστικά συνθήματα για τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και στο πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες και περιείχε αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Ακόμα έγινε καταγγελία για συνθήματα που ακούστηκαν προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με προτροπές για άσκηση σωματικής βίας.
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