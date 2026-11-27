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Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φετινή τελετή συνοδεύτηκε από τη ρίψη αθόρυβων πυροτεχνημάτων
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται σήμερα Παρασκευή (27/11) το Ηράκλειο Κρήτης, με την πλατεία Ελευθερίας να γεμίζει με κόσμο κάθε ηλικίας για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20:00 με την εμφάνιση της παιδικής χορωδίας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία έδωσε τον πρώτο χριστουγεννιάτικο τόνο στη βραδιά. Στις 20:15, η φιλαρμονική του δήμου ξεκίνησε τη διαδρομή της από τη Λότζια, συνοδεύοντας με μουσικές τους δημότες και τους επισκέπτες προς την πλατεία Ελευθερίας.
Στις 9 το βράδυ ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τα φώτα άναψαν στο ύψους 15 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η φετινή τελετή συνοδεύτηκε από τη ρίψη αθόρυβων πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια ανέβηκε στην σκηνή ο Κωστής Μαραβέγιας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Βίντεο και φωτογραφίες: cretalive.gr, neakriti.gr
Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20:00 με την εμφάνιση της παιδικής χορωδίας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία έδωσε τον πρώτο χριστουγεννιάτικο τόνο στη βραδιά. Στις 20:15, η φιλαρμονική του δήμου ξεκίνησε τη διαδρομή της από τη Λότζια, συνοδεύοντας με μουσικές τους δημότες και τους επισκέπτες προς την πλατεία Ελευθερίας.
Στις 9 το βράδυ ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τα φώτα άναψαν στο ύψους 15 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η φετινή τελετή συνοδεύτηκε από τη ρίψη αθόρυβων πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια ανέβηκε στην σκηνή ο Κωστής Μαραβέγιας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Βίντεο και φωτογραφίες: cretalive.gr, neakriti.gr
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