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Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ: Το πρόγραμμα «βουνό» των ευρωπαίων μέχρι το τέλος του 2026
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ: Το πρόγραμμα «βουνό» των ευρωπαίων μέχρι το τέλος του 2026
Σε λιγότερο από ένα μήνα οι τέσσερις εκπρόσωποι της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα θα έχουν να δώσουν αρκετές αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις
Βαρύ το πρόγραμμα που έχουν έως και το τέλος του 2026 οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΟΦΗ.
Δηλαδή, οι τέσσερις εκπρόσωποι της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η ατζέντα τους έχει έξι ή επτά ματς, κυρίως, μέχρι και το τέλος της χρονιάς με την 23η Δεκεμβρίου να είναι υπό προϋποθέσεις η τελευταία ημέρα, που οι ποδοσφαιριστές τους θα μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το 2026.
Ο Ολυμπιακός αναμένεται να δώσει έξι αγώνες για όλες τις διοργανώσεις μέχρι να φύγει η χρονιά. Το ένα θα είναι για το Europa League, εκτός έδρας με την Τσέλιε. Πόσα θα είναι για πρωτάθλημα ή Κύπελλο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Αν οι ερυθρόλευκοι επικρατήσουν τότε θα είναι στην πρώτη 4άδα της League Phase.
Αυτό σημαίνει πως δε θα χρειαστεί να δώσουν παιχνίδι για την ενδιάμεση φάση και θα αντιμετωπίσουν στις 23/12 την ΑΕΚ για την Stoiximan Super League. Το ματς δηλαδή που αναβλήθηκε σήμερα Παρασκευή (27/11). Αν ηττηθούν από τον Παναθηναϊκό, 23/12 θα δώσουν ματς Κυπέλλου και εκείνο με την ΑΕΚ θα πάει για τις 6/1 του νέου έτους.
Tο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
29/11 Stoiximan Super League: Άρης-Ολυμπιακός
2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
10/12 Europa League: Τσέλιε-Ολυμπιακός
13/12 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Ολυμπιακός
20/12 Stoiximan Super League: Ολυμπιακός-Παναιτωλικός
23/12* Stoiximan Super League: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Δηλαδή, οι τέσσερις εκπρόσωποι της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η ατζέντα τους έχει έξι ή επτά ματς, κυρίως, μέχρι και το τέλος της χρονιάς με την 23η Δεκεμβρίου να είναι υπό προϋποθέσεις η τελευταία ημέρα, που οι ποδοσφαιριστές τους θα μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το 2026.
Ο Ολυμπιακός αναμένεται να δώσει έξι αγώνες για όλες τις διοργανώσεις μέχρι να φύγει η χρονιά. Το ένα θα είναι για το Europa League, εκτός έδρας με την Τσέλιε. Πόσα θα είναι για πρωτάθλημα ή Κύπελλο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Αν οι ερυθρόλευκοι επικρατήσουν τότε θα είναι στην πρώτη 4άδα της League Phase.
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Αυτό σημαίνει πως δε θα χρειαστεί να δώσουν παιχνίδι για την ενδιάμεση φάση και θα αντιμετωπίσουν στις 23/12 την ΑΕΚ για την Stoiximan Super League. Το ματς δηλαδή που αναβλήθηκε σήμερα Παρασκευή (27/11). Αν ηττηθούν από τον Παναθηναϊκό, 23/12 θα δώσουν ματς Κυπέλλου και εκείνο με την ΑΕΚ θα πάει για τις 6/1 του νέου έτους.
Tο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
29/11 Stoiximan Super League: Άρης-Ολυμπιακός
2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
10/12 Europa League: Τσέλιε-Ολυμπιακός
13/12 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Ολυμπιακός
20/12 Stoiximan Super League: Ολυμπιακός-Παναιτωλικός
23/12* Stoiximan Super League: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει σίγουρα επτά ματς, που μπορεί να γίνουν και οκτώ. Αν οι πράσινοι ηττηθούν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, θα είναι εκτός απροόπτου στην ενδιάμεση φάση, που συμμετέχουν οι ομάδες από την 5η έως και την 12η θέση. Έπαθλο θα είναι η πρόκριση στα προημιτελικά και ο Παναθηναϊκός θα δώσει λογικά παιχνίδι, που θα γίνει στις 23/12.
Έως και το τέλος του 2026, οι πράσινοι θα κλείσουν και τα ματς για τη League Phase του Conference League με αντιπάλους Φράιμπουργκ και Μπράιτον.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
29/11 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
6/12 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός-Άρης
10/12 Europa League: Φράιμπουργκ-Παναθηναϊκός
13/12 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
17/12 Europa League: Παναθηναϊκός-Μπράιτον
20/12 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα δώσει έξι ή επτά ματς μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στις 16/12 θα αγωνιστεί απέναντι στον Ατρόμητο στο εξ' αναβολής για την Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ είχε ζητήσει αναβολή λόγω των αγώνων της στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.
Το αν θα είναι έξι ή επτά ματς αυτά που απομένουν για το 2026, θα εξαρτηθεί με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Κύπελλο. Αν είναι στην πρώτη τετράδα (και με την προϋπόθεση πως θα είναι και η ΑΕΚ αν νικήσει τον Αστέρα εντός έδρας) τότε το ντέρμπι που αναβλήθηκε θα γίνει 23/12. Αλλιώς πηγαίνει 6/1/2027 και η Ένωση θα κλείσει τους φετινούς αγώνες της στις 20/12 στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
Και για τον ΟΦΗ, επτά αναμένεται να είναι οι αναμετρήσεις έως και το τέλος του 2026. Οι Κρητικοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι στην πρώτη τετράδα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κάτι που σημαίνει πως 23/12 αναμένεται να δώσουν ματς πρόκρισης για τα προημιτελικά.
Η ομάδα του Κόντη θα παίξει στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα και θα έχει και τέσσερις αγώνες για την Stoiximan Super League.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
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Έως και το τέλος του 2026, οι πράσινοι θα κλείσουν και τα ματς για τη League Phase του Conference League με αντιπάλους Φράιμπουργκ και Μπράιτον.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
29/11 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
6/12 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός-Άρης
10/12 Europa League: Φράιμπουργκ-Παναθηναϊκός
13/12 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
17/12 Europa League: Παναθηναϊκός-Μπράιτον
20/12 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα δώσει έξι ή επτά ματς μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στις 16/12 θα αγωνιστεί απέναντι στον Ατρόμητο στο εξ' αναβολής για την Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ είχε ζητήσει αναβολή λόγω των αγώνων της στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.
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Το αν θα είναι έξι ή επτά ματς αυτά που απομένουν για το 2026, θα εξαρτηθεί με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Κύπελλο. Αν είναι στην πρώτη τετράδα (και με την προϋπόθεση πως θα είναι και η ΑΕΚ αν νικήσει τον Αστέρα εντός έδρας) τότε το ντέρμπι που αναβλήθηκε θα γίνει 23/12. Αλλιώς πηγαίνει 6/1/2027 και η Ένωση θα κλείσει τους φετινούς αγώνες της στις 20/12 στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- 29/11 Stoiximan Super League: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
- 2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ-Αστέρας
- 8/12 Champions League: ΑΕΚ-Γαλατασαράι
- 12/12 Stoiximan Super League: ΑΕΚ-Βόλος
- 16/12 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-ΑΕΚ (εξ’ αναβολής)
- 20/12 Stoiximan Super League: Άρης-ΑΕΚ
- 23/12* Stoiximan Super League: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Και για τον ΟΦΗ, επτά αναμένεται να είναι οι αναμετρήσεις έως και το τέλος του 2026. Οι Κρητικοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι στην πρώτη τετράδα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κάτι που σημαίνει πως 23/12 αναμένεται να δώσουν ματς πρόκρισης για τα προημιτελικά.
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Η ομάδα του Κόντη θα παίξει στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα και θα έχει και τέσσερις αγώνες για την Stoiximan Super League.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- 29/11 Stoiximan Super League: ΟΦΗ-Λεβαδειακός
- 2/12 Superbet Κύπελλο Ελλάδας: ΟΦΗ-Βόλος
- 6/12 Stoiximan Super League: ΟΦΗ-Ηρακλής
- 10/12 Europa League: Μπενφίκα-ΟΦΗ
- 14/12 Stoiximan Super League: Κηφισιά-ΟΦΗ
- 20/12 Stoiximan Super League: ΟΦΗ-Καλαμάτα
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