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«Τι έχουμε να χάσουμε;»: Γιατί ο Τραμπ δεν τρομάζει πια τους Ευρωπαίους - Φόρος στις Big Tech, φρένο στα αμερικανικά όπλα, σχέδιο για 45 δισ. στην Ουκρανία
«Τι έχουμε να χάσουμε;»: Γιατί ο Τραμπ δεν τρομάζει πια τους Ευρωπαίους - Φόρος στις Big Tech, φρένο στα αμερικανικά όπλα, σχέδιο για 45 δισ. στην Ουκρανία
Το παρασκήνιο που αποκαλύπτει το Politico: Σχέδιο για φόρο 3% σε Google, Meta και Amazon, περιορισμοί στη χρηματοδότηση αμερικανικών εξοπλισμών και νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, παρά τις αντιρρήσεις του Τραμπ
Στις 19 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα δισεκατομμύρια που εξακολουθούν να δαπανούν οι Ευρωπαίοι για τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.
Η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Politico, ήταν μάλλον να τον... αγνοήσουν. Αντί να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους, συνέχισαν να επεξεργάζονται ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο για το 2027 (σ.σ. δίχως ωστόσο να έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία, όπως έδειξαν και οι χθεσινές άκαρπες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες).
Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι αλλεπάλληλες εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες για την Ουκρανία έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λιγότερο διστακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο ανοιχτής σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο.
«Δεν υποχωρούν, οπότε τι έχουμε να χάσουμε;» διερωτάται Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας στο Politico και περιγράφοντας την απογοήτευση που επικρατεί για τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα ευρωπαϊκής προσέγγισης απέναντι στην Ουάσινγκτον.
Οι προθέσεις των Ευρωπαίων αποτυπώνονται πλέον σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, που καλύπτει την περίοδο 2028-2034. Ορισμένες από αυτές αγγίζουν άμεσα τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το πρώτο μέτωπο αφορά την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, μια πρόταση που επανέφερε στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Η πρόταση προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 3% των καθαρών εσόδων από διαδικτυακές διαφημίσεις, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών.
Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με παγκόσμιο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ και έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες στην ΕΕ άνω των 50 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν είναι η Google, η Meta και η Amazon.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κόστα, ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει 5,2 δισ. ευρώ ετησίως στα ευρωπαϊκά ταμεία.
Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι η Γαλλία υποστηρίζει την επιβολή ενός τέτοιου φόρου από το 2018, επικαλούμενος τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε στο Politico την αντίθεσή του στην επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, προεξόφλησε ότι η πρωτοβουλία θα προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.
Η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Politico, ήταν μάλλον να τον... αγνοήσουν. Αντί να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους, συνέχισαν να επεξεργάζονται ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο για το 2027 (σ.σ. δίχως ωστόσο να έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία, όπως έδειξαν και οι χθεσινές άκαρπες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες).
Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι αλλεπάλληλες εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες για την Ουκρανία έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λιγότερο διστακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο ανοιχτής σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο.
«Δεν υποχωρούν, οπότε τι έχουμε να χάσουμε;» διερωτάται Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας στο Politico και περιγράφοντας την απογοήτευση που επικρατεί για τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα ευρωπαϊκής προσέγγισης απέναντι στην Ουάσινγκτον.
Οι προθέσεις των Ευρωπαίων αποτυπώνονται πλέον σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, που καλύπτει την περίοδο 2028-2034. Ορισμένες από αυτές αγγίζουν άμεσα τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Φόρος 3% σε Google, Meta και Amazon
Το πρώτο μέτωπο αφορά την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, μια πρόταση που επανέφερε στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Η πρόταση προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 3% των καθαρών εσόδων από διαδικτυακές διαφημίσεις, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών.
Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με παγκόσμιο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ και έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες στην ΕΕ άνω των 50 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν είναι η Google, η Meta και η Amazon.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κόστα, ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει 5,2 δισ. ευρώ ετησίως στα ευρωπαϊκά ταμεία.
Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι η Γαλλία υποστηρίζει την επιβολή ενός τέτοιου φόρου από το 2018, επικαλούμενος τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε στο Politico την αντίθεσή του στην επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, προεξόφλησε ότι η πρωτοβουλία θα προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.
Αντιδράσεις υπάρχουν, πάντως, και στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Ιρλανδία αντιτίθεται στον φόρο, το Λουξεμβούργο διατηρεί επιφυλάξεις, ενώ η Σουηδία διαφωνεί με τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Το δεύτερο μέτωπο αφορά ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά διακυβεύματα του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού: την πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού.
Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα αμερικανικών επιχειρήσεων να διεκδικούν συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Η Ουάσινγκτον είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για ανάλογους περιορισμούς τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μία από τις χώρες που έχουν εκφράσει δημοσίως επιφυλάξεις είναι η Ρουμανία. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Στέφαν Ράντου Οπρέα, επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης της Ευρώπης στην αμερικανική τεχνολογία.
Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί το τρίτο και πολιτικά πιο ευαίσθητο μέτωπο. Η τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ στη συνάντηση του Βερολίνου στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας.
Παρά τις ενστάσεις του για το κόστος της υποστήριξης της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι συνέχισαν τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Μία ημέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει πρόταση για νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2027.
Παράλληλα, στο σχέδιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 προβλέπονται άλλα 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η συμφωνία για το νέο δάνειο παραμένει, ωστόσο, σε εκκρεμότητα, καθώς τέσσερα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της παρέμβασης Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι δεν εξέλαβε τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου ως απειλή.
Ευρωπαίοι διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico αποδίδουν την αλλαγή στάσης όχι μόνο στο αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.
Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι η προσπάθεια αποφυγής μιας σύγκρουσης δεν εξασφάλισε στην Ευρώπη ούτε ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους ούτε μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη στο ουκρανικό.
Ένας από τους διπλωμάτες περιέγραψε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ως ανισοβαρή, επισημαίνοντας ότι, παρά τις παραχωρήσεις των Ευρωπαίων, οι πιέσεις της Ουάσινγκτον συνεχίζονται.
Οι τρεις πρωτοβουλίες παραμένουν υπό διαπραγμάτευση και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ξεπεράσει τις εσωτερικές τους διαφωνίες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να προωθήσουν επιλογές, στις οποίες γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αντιτίθεται ο, αποδυναμωμένος, Ντόναλντ Τραμπ.
Ευρωπαϊκά δισεκατομμύρια για ευρωπαϊκά όπλα
Το δεύτερο μέτωπο αφορά ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά διακυβεύματα του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού: την πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού.
Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα αμερικανικών επιχειρήσεων να διεκδικούν συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Η Ουάσινγκτον είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για ανάλογους περιορισμούς τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μία από τις χώρες που έχουν εκφράσει δημοσίως επιφυλάξεις είναι η Ρουμανία. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Στέφαν Ράντου Οπρέα, επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης της Ευρώπης στην αμερικανική τεχνολογία.
Τα 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και η παρέμβαση Τραμπ από την Κίνα
Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί το τρίτο και πολιτικά πιο ευαίσθητο μέτωπο. Η τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ στη συνάντηση του Βερολίνου στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας.
Παρά τις ενστάσεις του για το κόστος της υποστήριξης της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι συνέχισαν τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Μία ημέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει πρόταση για νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2027.
Παράλληλα, στο σχέδιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 προβλέπονται άλλα 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η συμφωνία για το νέο δάνειο παραμένει, ωστόσο, σε εκκρεμότητα, καθώς τέσσερα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της παρέμβασης Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι δεν εξέλαβε τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου ως απειλή.
Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν φοβούνται πλέον τόσο τα αντίποινα του Τραμπ
Ευρωπαίοι διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico αποδίδουν την αλλαγή στάσης όχι μόνο στο αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.
Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι η προσπάθεια αποφυγής μιας σύγκρουσης δεν εξασφάλισε στην Ευρώπη ούτε ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους ούτε μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη στο ουκρανικό.
Ένας από τους διπλωμάτες περιέγραψε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ως ανισοβαρή, επισημαίνοντας ότι, παρά τις παραχωρήσεις των Ευρωπαίων, οι πιέσεις της Ουάσινγκτον συνεχίζονται.
Οι τρεις πρωτοβουλίες παραμένουν υπό διαπραγμάτευση και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ξεπεράσει τις εσωτερικές τους διαφωνίες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να προωθήσουν επιλογές, στις οποίες γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αντιτίθεται ο, αποδυναμωμένος, Ντόναλντ Τραμπ.
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