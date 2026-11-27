Ανακοινώθηκε και επίσημα η αναβολή του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Ανακοινώθηκε και επίσημα η αναβολή του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία
Σε άλλη ημερομηνία θα οριστεί το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για την Stoiximan Super League, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκη.
Η Λίγκα ανακοίνωσε και επίσημα την αναβολή της αναμέτρησης: «Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Το είχε κάνει φέτος και η ΑΕΚ ενδιάμεσα των δύο αγώνων στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Είναι ο λόγος που θα γίνει το ματς με τον Ατρόμητο στις 16 Δεκεμβρίου.
Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και ακολουθεί στις 10 του μήνα το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.
Εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη 4αδα της League Phase του Κυπέλλου δεν θα δώσει αγώνα μπαράζ για την επόμενη φάση και το πιθανότερο είναι το ματς με την ΑΕΚ να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
Η Λίγκα ανακοίνωσε και επίσημα την αναβολή της αναμέτρησης: «Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Το είχε κάνει φέτος και η ΑΕΚ ενδιάμεσα των δύο αγώνων στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Είναι ο λόγος που θα γίνει το ματς με τον Ατρόμητο στις 16 Δεκεμβρίου.
Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και ακολουθεί στις 10 του μήνα το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.
Εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη 4αδα της League Phase του Κυπέλλου δεν θα δώσει αγώνα μπαράζ για την επόμενη φάση και το πιθανότερο είναι το ματς με την ΑΕΚ να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
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