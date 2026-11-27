Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Εντοπίστηκαν πάνω από 63 κιλά κάνναβης σε κοντέινερ στο Μαρκόπουλο, συνελήφθη ένας 26χρονος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν πάνω από 63 κιλά κάνναβης σε κοντέινερ στο Μαρκόπουλο, συνελήφθη ένας 26χρονος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 27χρονος, ο οποίος αναζητείται
Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) στο Μαρκόπουλο Αττικής η Αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 27χρονος, ο οποίος αναζητείται.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών και μετά από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Στη συνέχεια διοργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 26χρονος σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο (κοντέινερ) στο Μαρκόπουλος Αττικής, να κατέχει και για λογαριασμό του 27χρονου, ο οποίος είχε μισθώσει τον χώρο, πάνω από 63 κιλά κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.
Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-53 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -63- κιλών και 280 γραμμαρίων,
- Τρειςσυσκευές κινητής τηλεφωνίας,
- Ένα κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου που αντιστοιχούν στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο,
- Ένα εισιτήριο στάθμευσης οχήματος αεροδρομίου εξωτερικού, καθώς και
- Εξοπλισμός συσκευασίας (συσκευή σφράγισης χάρτινων κιβωτίων) και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα, που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών και μετά από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Στη συνέχεια διοργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 26χρονος σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο (κοντέινερ) στο Μαρκόπουλος Αττικής, να κατέχει και για λογαριασμό του 27χρονου, ο οποίος είχε μισθώσει τον χώρο, πάνω από 63 κιλά κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.
Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-53 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -63- κιλών και 280 γραμμαρίων,
- Τρειςσυσκευές κινητής τηλεφωνίας,
- Ένα κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου που αντιστοιχούν στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο,
- Ένα εισιτήριο στάθμευσης οχήματος αεροδρομίου εξωτερικού, καθώς και
- Εξοπλισμός συσκευασίας (συσκευή σφράγισης χάρτινων κιβωτίων) και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα, που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει για αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα