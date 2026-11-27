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ΠΑΟΚ: Κανονικά ο Εντιαγέ για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ
ΠΑΟΚ: Κανονικά ο Εντιαγέ για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ
Ο Αρίτζ Ελουστόντο έμεινε εκτός προπόνησης την Παρασκευή λόγω ίωσης
Η κλεψύδρα για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» (Κυριακή 29/11, 21:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος.
Ο Αλέσιο Λίσι έχει αρκετά προβλήματα να επιλύσει, ωστόσο υπάρχουν και τα θετικά νέα από το ιατρικό δελτίο. Οι Σόλα Σορετίρε, Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φεντόρ Τσάλοφ έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αρίτζ Ελουστόντο παρέμεινε και σήμερα (27/11) εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Τουλάχιστον, ο Σερίφ Εντιαγέ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.
Μάλιστα, όπως αποφάσισε ο Ιταλός τεχνικός, ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα εκτίσει την τιμωρία του, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, στο παιχνίδι με τον Βόλο στην Τούμπα (6/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται πως στο όριο των καρτών παραμένουν οι Ντιέγκο Κόστα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρης Γιαννούλης.
Αύριο, Σάββατο (28/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα.
Ο Αλέσιο Λίσι έχει αρκετά προβλήματα να επιλύσει, ωστόσο υπάρχουν και τα θετικά νέα από το ιατρικό δελτίο. Οι Σόλα Σορετίρε, Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φεντόρ Τσάλοφ έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αρίτζ Ελουστόντο παρέμεινε και σήμερα (27/11) εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Τουλάχιστον, ο Σερίφ Εντιαγέ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.
Μάλιστα, όπως αποφάσισε ο Ιταλός τεχνικός, ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα εκτίσει την τιμωρία του, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, στο παιχνίδι με τον Βόλο στην Τούμπα (6/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται πως στο όριο των καρτών παραμένουν οι Ντιέγκο Κόστα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρης Γιαννούλης.
Αύριο, Σάββατο (28/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα.
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