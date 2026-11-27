Γρηγορίου: Πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι από τον Ολυμπιακό
Γρηγορίου: Πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι από τον Ολυμπιακό
Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου για το Άρης - Ολυμπιακός
Ο Άρης υποδέχεται την Κυριακή (19:00) στο Κλεάνθης Βικελίδης τον Ολυμπιακό σ΄ αγώνα της 12ης ημέρας της Stoiximan Super League.
Ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στη NOVA για το παιχνίδι και τον κόσμο της ομάδας και σημείωσε πως εάν θέλει η ομάδα του να πετύχει κάτι σημαντικό πρέπει να είναι αλάνθαστοι.
Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου
«Είμαστε πολύ καλά και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Είμαστε στις θέσεις που θέλουμε να είμαστε προς το παρόν και βέβαια προσβλέπουμε ψηλότερα, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση της ομάδας είναι καλή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά».
Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει αν είμαστε αλάνθαστοι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα, θα πρέπει να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε»
Ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό είπε: «Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ατομική ποιότητα και εκτός από αυτό, από τη στιγμή που ανέλαβε ο νέος προπονητής έχει μια διαφορετική εικόνα. Είναι μια ομάδα δεν σου συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, να μπορέσουμε να είμαστε καθοριστικοί σε σημεία του παιχνιδιού που θα πρέπει να βγάλουμε πράγματα στην έδρα μας και γενικά υψηλά στάνταρ απόδοσης.
Για τον κόσμο: «Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνουμε. Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Προφανώς όλοι γνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου του ΑΡΗ».
Ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στη NOVA για το παιχνίδι και τον κόσμο της ομάδας και σημείωσε πως εάν θέλει η ομάδα του να πετύχει κάτι σημαντικό πρέπει να είναι αλάνθαστοι.
Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου
«Είμαστε πολύ καλά και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Είμαστε στις θέσεις που θέλουμε να είμαστε προς το παρόν και βέβαια προσβλέπουμε ψηλότερα, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση της ομάδας είναι καλή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά».
Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει αν είμαστε αλάνθαστοι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα, θα πρέπει να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε»
Ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό είπε: «Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ατομική ποιότητα και εκτός από αυτό, από τη στιγμή που ανέλαβε ο νέος προπονητής έχει μια διαφορετική εικόνα. Είναι μια ομάδα δεν σου συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, να μπορέσουμε να είμαστε καθοριστικοί σε σημεία του παιχνιδιού που θα πρέπει να βγάλουμε πράγματα στην έδρα μας και γενικά υψηλά στάνταρ απόδοσης.
Για τον κόσμο: «Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνουμε. Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Προφανώς όλοι γνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου του ΑΡΗ».
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