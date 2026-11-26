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Παναθηναϊκός: Το… μυστικό δείπνο του Νίστρουπ με τον Ντέσερς και η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ
Παναθηναϊκός: Το… μυστικό δείπνο του Νίστρουπ με τον Ντέσερς και η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ
Μια ξεχωριστή ιστορία από το παρελθόν, με πρωταγωνιστή τον Σίριλ Ντέσερς, έφερε στο φως ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομ Νίστρουπ, σε συνέντευξή του στο δανέζικο Tipsbladet
Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Κοπεγχάγη το 2022, όταν ο σύλλογος αναζητούσε έναν νέο σέντερ φορ. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας είχαν οργανώσει ειδική συνάντηση μαζί του στην πρωτεύουσα της Δανίας, με φόντο το διάσημο πάρκο Tivoli.
Το δείπνο στο Tivoli και η μεταγραφή που δεν έγινε
Τότε, ο αθλητικός διευθυντής της Κοπεγχάγης, Πέτερ Κρίστιανσεν, είχε ξεχωρίσει τον Ντέσερς, ο οποίος αγωνιζόταν στην Γκενκ, και τον προσκάλεσε στη Δανία.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Το δείπνο στο Tivoli και η μεταγραφή που δεν έγινε
Τότε, ο αθλητικός διευθυντής της Κοπεγχάγης, Πέτερ Κρίστιανσεν, είχε ξεχωρίσει τον Ντέσερς, ο οποίος αγωνιζόταν στην Γκενκ, και τον προσκάλεσε στη Δανία.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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