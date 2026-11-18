Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
ΠΑΟΚ: Μένει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες ο Τέιλορ
ΠΑΟΚ: Μένει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες ο Τέιλορ
Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεση του για το ματς με την Κηφισιά τον Γκρεκ Τέιλορ που πιθανότατα θα χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ που μπαίνει πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεση του για την αναμέτρηση με την ομάδα των βορείων προαστίων τον Γκρεγκ Τέιλορ.
Στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στην προσπάθεια που έκανε για να εκτελέσει ένα κόρνερ. Η εκτίμηση που γίνεται στους Θεσσαλονικείς είναι πως θα απουσιάσει για δύο εβδομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι ο Τέιλορ θα χάσει σίγουρα τον αγώνα με την Κηφισιά και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα παίξει ούτε στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ.
Κατά τα άλλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και υπολογίζεται κανονικά από το Αλέσιο Λίσι.
Στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στην προσπάθεια που έκανε για να εκτελέσει ένα κόρνερ. Η εκτίμηση που γίνεται στους Θεσσαλονικείς είναι πως θα απουσιάσει για δύο εβδομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι ο Τέιλορ θα χάσει σίγουρα τον αγώνα με την Κηφισιά και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα παίξει ούτε στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ.
Κατά τα άλλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και υπολογίζεται κανονικά από το Αλέσιο Λίσι.
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