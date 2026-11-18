Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ο Μέσι ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά της ομοσπονδίας της Αργεντινής
Έντονη αναστάτωση έχει προκληθεί στις σχέσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του, με τον 39χρονο να ετοιμάζεται να ακολουθήσει τη νομική οδό
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η εικόνα του για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική άδειά του. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να σταματήσει κάθε εμπορική αξιοποίηση του ονόματος και της εικόνας του από την ομοσπονδία, εφόσον δεν έχει δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η δυσαρέσκεια του «Pulga» δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Ένας από τους βασικούς λόγους της διαμάχης φέρεται να είναι η χρήση της εικόνας του Μέσι σε διαφημιστική καμπάνια αργεντίνικης μάρκας μπύρας.
🇦🇷 Messi is preparing to BLOCK Argentina’s Football Association from using his NAME and IMAGE to make money as his relationship with AFA president Claudio Tapia falls apart. With Tapia and the AFA facing scrutiny over financial scandals, Messi has turned to lawyers to prepare a formal demand restricting the commercial use of his image. And one detail makes this even JUICIER. The AFA allegedly allowed an Argentine beer brand to use Messi in an advertising campaign, creating problems with his personal sponsor, Michelob, and forcing his team to explain the situation. The relationship between Messi and Tapia has deteriorated badly, although sources disagree on whether the legal notice has already been sent. Writer: Sol https://t.co/NQQ6tialP1— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026
Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει συμφωνία αποκλειστικότητας με την αμερικανική εταιρεία Michelob Ultra, η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο εμπορικό χώρο.
Παράλληλα, ακόμη ένα σημείο τριβής αφορά πιθανή παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με τη διοργάνωση δύο φιλικών αναμετρήσεων της εθνικής Αργεντινής. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις φέρονται να έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις σχέσεις του 39χρονου με την ομοσπονδία.
Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, τόσο ο ίδιος ο Μέσι όσο και η οικογένειά του θεωρούν τον πρόεδρο της AFA, Κλαούντιο Τάπια, υπεύθυνο για τις διαφωνίες που έχουν προκύψει και τα εμπορικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής.
Έτσι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 εμφανίζεται αποφασισμένος να προστατεύσει τα εμπορικά και προσωπικά του δικαιώματα, εξετάζοντας πλέον τη νομική οδό.
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